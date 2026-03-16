Aseguran que Marcelo Gallardo es candidato a dirigir uno de los gigantes de Brasil

Mientras tanto, Cruzeiro aguarda el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores, que se realizará el jueves en Luque. El equipo integra el bombo 2 y podría enfrentarse con Boca, que será uno de los cabezas de serie del certamen. En el plantel del conjunto de Belo Horizonte hay presencia argentina con Lucas Villalba y Lucas Romero, quienes fueron titulares en la reciente definición del estadual frente a Atlético Mineiro.