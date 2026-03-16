Aseguran que Marcelo Gallardo es candidato a dirigir uno de los gigantes de Brasil
Luego de su salida de River por malos resultados, el entrenador comenzó a recibir algunas propuestas para un nuevo desafío este año: todos los detalles.
Cruzeiro atraviesa un complicado inicio de temporada y decidió despedir a Tite tras el empate 3-3 frente a Vasco da Gama. En ese contexto, medios brasileños aseguran que Marcelo Gallardo aparece como uno de los candidatos para asumir como nuevo entrenador del club de Belo Horizonte.
El fútbol brasileño volvió a mostrar su exigente dinámica con los entrenadores. Luego del empate en el último encuentro, la dirigencia de Cruzeiro decidió poner fin al ciclo del entrenador, una decisión que se precipitó por el mal arranque del equipo en el Brasileirao. El conjunto de Belo Horizonte suma apenas 3 puntos en 6 fechas y se ubica penúltimo en la tabla, dentro de la zona de descenso, un panorama que aceleró la salida del experimentado técnico.
Tras confirmarse la vacante en el banco de suplentes, la prensa brasileña comenzó a mencionar distintos nombres para ocupar el cargo. Entre ellos aparece Marcelo Gallardo, según informó el medio Globoesporte.
El exentrenador de River figura dentro de la lista de candidatos que analiza la dirigencia del club mineiro para intentar cambiar el rumbo del equipo. De todos modos, todavía existe incertidumbre respecto a la decisión del Muñeco, quien se desvinculó recientemente del club de Núñez y aún no definió cuándo volverá a dirigir. En los últimos meses también fue vinculado con Vasco da Gama, aunque finalmente decidió no avanzar con esa posibilidad.
Otros entrenadores en carpeta para el Cruzeiro
Además de Gallardo, la dirigencia de Cruzeiro analiza otras alternativas para ocupar el cargo. Uno de los nombres mencionados es Filipe Luís, que dejó Flamengo pese a haber conquistado la Copa Libertadores y el torneo local la temporada pasada, aunque su ciclo se debilitó por un mal inicio en 2026. Otro candidato es el portugués Artur Jorge, quien ya había sido evaluado por el club en diciembre, cuando se produjo la salida de Leonardo Jardim.
Mientras tanto, Cruzeiro aguarda el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores, que se realizará el jueves en Luque. El equipo integra el bombo 2 y podría enfrentarse con Boca, que será uno de los cabezas de serie del certamen. En el plantel del conjunto de Belo Horizonte hay presencia argentina con Lucas Villalba y Lucas Romero, quienes fueron titulares en la reciente definición del estadual frente a Atlético Mineiro.
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