Aseguran que Martín Demichelis tiene un hijo desconocido: la reacción de Evangelina Anderson al saberlo

demichelis anderson Evangelina Anderson desmintió estar separada de Martín Demichelis.

No obstante, todo vendría a colación de una infidelidad por parte del DT del conjunto mexicano con una azafata llamada "Tania", de acuerdo a la información aportada por Yanina Latorre. Acorde con lo dicho por la mediática, 'Micho' le habría asegurado a su amante que dejaría a Evangelina por ella, lo que nunca terminó ocurriendo, por lo cual el cruce derivó en la filtración del escándalo.

Así las cosas y pese a la negación de crisis por parte de Anderson, los padres de Bastian, Lola y Emma estarían atravesando su peor momento.

Quién es Facundo, el supuesto hijo desconocido de Demichelis

En LAM aportaron datos reveladores sobre el supuesto hijo de Martín Demichelis, fruto de una relación anterior. "El joven -actualmente de 22 años- vive en Justiniano Posse", indicó Yanina Latorre. Cabe destacar que esta es la misma ciudad cordobesa que vio nacer a 'Micho'.

hijo no reconocido demichelis.png

Además, la mediática panelista aportó que "es tatuador" y que no estaría en condición de "no reconocido", dado que "se hicieron los estudios" y el director técnico "lo reconoció". Sumado a esto, el joven ya habría ido a la cancha de River y tendría una excelente relación con los familiares de 'Micho'. Por supuesto, esto no incluye a Evangelina.

No obstante, la existencia de Facundo no habría sido un problema para la modelo: "Evangelina lo tomó bien, para ella no fue un tema", señaló Latorre. Facundo es hijo de Patricia del Bianco, con quien el DT habría iniciado una relación a sus 17 años, aunque -al día de hoy- legalmente no lleva su apellido.

facundo y bastian demichelis.jpg Facundo, junto a Bastián Demichelis.