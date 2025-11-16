Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Newell's vs Racing

El equipo dirigido por Gustavo Costas se encuentra en una posición expectante, ocupando el sexto lugar del Grupo A y a tan solo dos puntos del segundo puesto. A pesar de haber quedado sin chances de clasificar a la Copa Libertadores 2026 por esta vía, Racing necesita imperiosamente un triunfo en Rosario que no solo le asegure el pase a los playoffs, sino que también le permita escalar posiciones en el grupo para obtener un mejor posicionamiento de cara a la fase final. Con 15 goles a favor en el torneo (un promedio de un gol por partido), la Academia arriba con buen ánimo tras vencer 1-0 a Defensa y Justicia en la jornada anterior.