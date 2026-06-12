Quién es Esther Sedlaczek, la periodista viral del Mundial 2026 por una foto falsa con Bastian Schweinsteiger

Su fuerte informe crítico sobre el Mundial 2026

Más allá del falso debate estético, la conductora de la señal "Sportschau" viene ganando un enorme protagonismo periodístico en su país gracias al estreno del documental WM-Wahnsinn und Titel-Träume (Locura mundialista y sueños de título). En dicha producción, Sedlaczek expuso con dureza el fuerte impacto económico que sufren los hinchas para asistir a los encuentros en Norteamérica.

Desde los alrededores del SoFi Stadium de Los Ángeles, la cronista reveló detalles alarmantes sobre los costos extras, señalando que los valores de estacionamiento pueden alcanzar los 300 dólares. Durante una entrevista con el entrenador de la selección de Alemania, Julian Nagelsmann, el DT coincidió plenamente con el enfoque crítico de la reportera:

"Los precios son, a mis ojos, demasiado altos. Si miras un partido allí con dos niños, sumado a los vuelos, para muchos ese es el precio de dos o tres años de vacaciones".

Acompañada habitualmente en sus análisis deportivos por el ex futbolista Thomas Hitzlsperger y la mirada analítica del campeón en Brasil 2014 Bastian Schweinsteiger, Sedlaczek sentenció que las entradas —cuyos valores en zonas preferenciales trepan hasta los 3.000 dólares— vuelven a esta Copa del Mundo un evento "apenas accesible para el fanático normal".