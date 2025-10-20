Así está la Tabla Anual 2025: Boca perdió y se complicó; River ganó y respira
Con Platense ya asegurando su lugar en la Copa Libertadores por ser campeón del Apertura, la lucha por los demás boletos internacionales continúa al rojo vivo.
Con el Torneo Clausura 2025 en pleno desarrollo, la atención de los clubes y los hinchas no solo está puesta en el título y el descenso, sino también en los boletos para la próxima temporada de competiciones internacionales. Hasta el momento, la Tabla Anual marca el rumbo de qué equipos argentinos tendrán participación en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana 2026, un total que podría alcanzar al menos a 12 clubes.
Por el lado de la Libertadores, los lugares ya están parcialmente definidos: Platense, campeón del Apertura, ya aseguró su presencia, mientras que otros tres cupos se completarán con el vencedor del Clausura, el ganador de la Copa Argentina y los tres mejores clasificados de la tabla anual que no sean campeones de los torneos mencionados.
En cuanto a la Sudamericana, el acceso estará reservado para los equipos que se ubiquen entre el cuarto y el noveno lugar de la tabla anual, siempre considerando la regla de que si un club ya se clasificó a la Libertadores, su lugar para la Sudamericana se redistribuye al siguiente mejor posicionado.
La Tabla Anual, que suma puntos únicamente durante las 16 fechas de la fase regular del Clausura, refleja el rendimiento acumulado de cada club a lo largo de todo el año. Es importante destacar que los playoffs que definirán al campeón del Clausura no influyen en esta clasificación, por lo que la consistencia a lo largo de todas las fechas regulares se vuelve clave para asegurarse un lugar en los certámenes internacionales.
Además, la situación podría modificarse si algún equipo argentino gana un torneo internacional en 2025, ya que el campeón obtendrá automáticamente un cupo para la Libertadores 2026. De esta manera, la combinación de títulos locales, rendimiento anual y posibles victorias en el ámbito internacional definirá la composición final de los participantes en los torneos continentales del próximo año.
Tabla Anual 2025: Boca se complicó solo y River se acomodó
