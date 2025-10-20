Así está la Tabla Anual 2025: Boca perdió y se complicó; River ganó y respira

La Tabla Anual, que suma puntos únicamente durante las 16 fechas de la fase regular del Clausura, refleja el rendimiento acumulado de cada club a lo largo de todo el año. Es importante destacar que los playoffs que definirán al campeón del Clausura no influyen en esta clasificación, por lo que la consistencia a lo largo de todas las fechas regulares se vuelve clave para asegurarse un lugar en los certámenes internacionales.