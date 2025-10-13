Cómo está la Tabla Anual 2025: Boca no jugó y River podría perder el Repechaje
Mientras el Xeneize no jugó por la muerte de su entrenador, el Millonario cayó de local ante un rival muy inferior y complicó sus chances de cara a la temporada 2026.
River volvió a tropezar en un momento decisivo de la temporada. La derrota 1-0 frente a Sarmiento de Junín en el Monumental no solo profundizó la crisis futbolística del equipo, sino que también complicó seriamente sus aspiraciones de clasificación directa a la Copa Libertadores 2026 por la Tabla Anual 2025.
El conjunto dirigido por Marcelo Gallardo quedó tercero con 49 puntos y ahora depende de otros resultados para mantenerse en puestos de privilegio. El golpe fue doble: además de desaprovechar la posibilidad de superar a Boca -que no jugó su partido ante Barracas Central por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo-, el Millonario permitió que Rosario Central se afirmara como líder con 56 puntos y un partido menos.
El Xeneize, por su parte, continúa segundo con 50 unidades y mejor diferencia de gol (+23), mientras que el Millonario, con +18, mira con preocupación la tabla que define los boletos al certamen continental más importante. El panorama puede empeorar si Deportivo Riestra vence a Platense, ya que el Malevo, que suma 47, lo superaría y dejaría al equipo de Núñez fuera del podio.
La única buena noticia para el club de Núñez es que todavía conserva una alternativa para asegurar su clasificación: la Copa Argentina. Allí, el equipo se encuentra en semifinales y enfrentará a Independiente Rivadavia de Mendoza el próximo 24 de octubre. Si consigue el título, obtendrá un cupo directo a la fase de grupos y liberará su lugar en la tabla general, lo que podría beneficiar a otro conjunto argentino.
Para el club de Núñez, que aún puede pelear por el título de su zona y conseguir el boleto a la Libertadores por esa vía, el margen de error se achica y el equipo parece no encontrar respuestas dentro del campo. El "Muñeco" deberá reaccionar pronto si no quiere revivir el fantasma de quedar sin plaza continental, algo impensado hace apenas unos meses.
Boca sigue sobre River con un partido menos en la Tabla Anual 2025
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario