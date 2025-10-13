Cómo está la Tabla Anual 2025: Boca no jugó y River podría perder el Repechaje

La única buena noticia para el club de Núñez es que todavía conserva una alternativa para asegurar su clasificación: la Copa Argentina. Allí, el equipo se encuentra en semifinales y enfrentará a Independiente Rivadavia de Mendoza el próximo 24 de octubre. Si consigue el título, obtendrá un cupo directo a la fase de grupos y liberará su lugar en la tabla general, lo que podría beneficiar a otro conjunto argentino.