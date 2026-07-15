Así fue el agónico gol de Lautaro Martinez para poner el 2-1 ante Inglaterra
Cuando parecía que la semifinal se escapaba, la Selección Argentina reaccionó en los minutos finales y revirtió el resultado frente a Inglaterra
La Selección Argentina protagonizó una remontada inolvidable en la semifinal del Mundial 2026. Después de comenzar abajo en el marcador frente a Inglaterra, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni encontró la reacción en el tramo decisivo del partido y pasó a ganar 2-1, quedando muy cerca de asegurar su clasificación a una nueva final mundialista.
Con el encuentro entrando en sus últimos minutos y la tensión apoderándose del estadio, la Albiceleste encontró el gol que desató el delirio de los miles de hinchas argentinos presentes en las tribunas y de millones de fanáticos que siguieron el partido desde distintos rincones del mundo.
La jugada nació con un potente remate de Alexis Mac Allister, que hizo lucir al arquero Jordan Pickford, aunque la pelota terminó estrellándose contra el palo izquierdo. El rebote volvió a quedar en poder de Argentina y allí apareció la magia de Lionel Messi.
Lautaro apareció en el momento justo
El capitán argentino tomó la pelota sobre el sector derecho y envió un centro preciso al corazón del área. Por el segundo palo apareció Lautaro Martínez, que se elevó por encima de la defensa inglesa y conectó un cabezazo espectacular para establecer el 2-1 que hizo explotar el estadio.
El tanto del delantero del Inter desató un festejo eufórico tanto dentro del campo de juego como en las tribunas, donde los hinchas argentinos celebraron una remontada que puede quedar marcada entre las más recordadas de la historia reciente de la Selección.
Con el resultado a su favor, Argentina quedó a un paso de sellar su clasificación a la gran final del Mundial 2026, en una noche cargada de emoción, sufrimiento y un desenlace que volvió a demostrar el carácter competitivo del equipo de Lionel Scaloni.
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