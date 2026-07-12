Filmado desde la hinchada: el vídeo del festejo de Lautaro Martínez saltando a la tribuna tras el gol a Suiza

Argentina sufrió, pero encontró en la figura de Lautaro Martínez la llave para abrir la puerta de las semifinales del Mundial 2026 . El delantero, que ya había sido determinante en la fase de grupos, apareció a los 15 minutos del segundo tiempo suplementario para sentenciar el 3-1 definitivo ante una resistente Suiza . La jugada nació de una contra rápida comandada por Thiago Almada; el "Toro" aprovechó un rebote en el área para definir con categoría y desatar la locura en el estadio .