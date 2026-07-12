Filmado desde la hinchada: el vídeo del festejo de Lautaro Martínez saltando a la tribuna tras el gol a Suiza
El delantero selló la victoria 3-1 sobre Suiza en el tiempo suplementario y, en un arrebato de emoción, corrió hacía los hinchas.
Argentina sufrió, pero encontró en la figura de Lautaro Martínez la llave para abrir la puerta de las semifinales del Mundial 2026 . El delantero, que ya había sido determinante en la fase de grupos, apareció a los 15 minutos del segundo tiempo suplementario para sentenciar el 3-1 definitivo ante una resistente Suiza . La jugada nació de una contra rápida comandada por Thiago Almada; el "Toro" aprovechó un rebote en el área para definir con categoría y desatar la locura en el estadio .
Pero lo que vino después fue la imagen que dio la vuelta al mundo. Lautaro, lejos de celebrar con sus compañeros en el campo, emprendió una carrera directa hacia la tribuna. El delantero no dudó en saltar las vallas de seguridad para meterse entre los hinchas argentinos, donde se encontraban sus familiares y amigos, y festejar el gol que vale una semifinal .
El video de los hinchas: el festejo desde adentro
Mientras las cámaras oficiales seguían la repetición del gol, fueron los celulares de los propios aficionados los que capturaron la escena más íntima y emotiva de la noche. En las imágenes, que ya son virales en redes sociales, se ve a Lautaro Martínez siendo absorbido por un mar de camisetas albicelestes, mientras los gritos de "¡Dale, dale, dale Argentina!" retumban en el estadio.
El momento de éxtasis absoluto muestra al "Toro" abrazándose con los hinchas, que lo alzan y lo vitorean como un héroe. Los gestos de euforia del delantero reflejan la enorme presión que sintió el equipo durante todo el partido, especialmente después de que Suiza igualara el marcador en el segundo tiempo y forzara la prórroga.
Clasificación a semifinales y declaraciones
Con este triunfo, la Selección Argentina aseguró su lugar en las semifinales del Mundial, donde espera un duro cruce contra Inglaterra . El camino no fue fácil, pero el equipo de Lionel Scaloni demostró una vez más su capacidad de resistencia y su mística para ganar partidos en los momentos clave.
Tras el encuentro, el propio Lautaro Martínez se refirió a la clasificación, destacando la jerarquía del plantel . "Vamos con un equipo de mucha jerarquía", afirmó el delantero, que con este gol se convierte en una de las piezas fundamentales del equipo en la búsqueda del bicampeonato.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario