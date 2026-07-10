Formación de Lionel Scaloni ante Suiza: "Lo de Julián Álvarez y Lautaro Martínez es positivo, pero juega uno"

Scaloni valoró la jerarquía del elenco europeo destacando que tiene una gran "tradición en los Mundiales" y cuenta con "jugadores de experiencia" que son "físicamente fuertes". "Será un rival difícil y lo respetamos como a todos. Por algo llegó a esta instancia y eliminó a Colombia. Es un rival de entidad", concluyó el técnico campeón del mundo.