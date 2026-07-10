Formación de Lionel Scaloni ante Suiza: "Lo de Julián Álvarez y Lautaro Martínez es positivo, pero juega uno"
El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, habló antes de los cuartos de final ante Suiza. Analizó a Lautaro Martínez y Julián Álvarez.
La Selección Argentina se prepara para afrontar un duelo decisivo por los cuartos de final del Mundial 2026 frente a Suiza. El entrenador Lionel Scaloni dialogó con los medios en una conferencia de prensa en Kansas City, dejando definiciones claves sobre el armado del equipo y el rendimiento de sus delanteros.
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Scaloni y el rendimiento de Lautaro Martínez y Julián Álvarez
Frente a la consulta sobre el presente goleador del equipo y la siempre difícil decisión de elegir a los puntas titulares, Scaloni fue contundente respecto al nivel que muestran tanto Lautaro Martínez como Julián Álvarez:
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Calificó las actuaciones de ambos atacantes como "positivas".
Destacó el gran esfuerzo colectivo de los jugadores: "Han hecho más de lo que tienen que hacer, sobre todo cuando no tienen la pelota".
Confirmó el dilema táctico: "Lamentablemente solo juega uno, salvo que coincidan en algún momento como el otro día".
Resaltó el desgaste defensivo de sus delanteros afirmando que es un "agradecido" porque "trabajan a destajo" cuando el equipo pierde el control del balón.
Finalmente, sentenció que el puesto de centrodelantero sigue en disputa de cara al partido: "Lamentablemente juega uno y mañana veremos".
El análisis de Suiza, un "rival de entidad"
El seleccionador nacional también se tomó unos minutos para analizar minuciosamente a Suiza, advirtiendo sobre las virtudes del rival y la dificultad que representará el choque de cuartos de final. "No hay rival igual ni fácil. Para mí es un muy buen equipo. Compite con las mejores selecciones, siempre sale adelante", analizó el DT.
Scaloni valoró la jerarquía del elenco europeo destacando que tiene una gran "tradición en los Mundiales" y cuenta con "jugadores de experiencia" que son "físicamente fuertes". "Será un rival difícil y lo respetamos como a todos. Por algo llegó a esta instancia y eliminó a Colombia. Es un rival de entidad", concluyó el técnico campeón del mundo.
Respecto a la posible formación para enfrentar a los suizos, el estratega dejó la puerta abierta para repetir el once que venció a Egipto en la fase anterior. "Si ya repetí algunas veces, no sería descabellado que pueda pasar. Como también podría pasar que haya algún cambio. En principio jugarían parecido al otro día", deslizó.
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