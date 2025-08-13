Así fue el año de Francisco Comesaña: los motivos de su convocatoria a la Copa Davis

image

En los Grand Slams todavía tiene una deuda pendiente: este año cayó en primera ronda en Melbourne, Roland Garros y Wimbledon, donde en 2023 había sorprendido con su rendimiento en césped. En la gira europea de polvo de ladrillo alcanzó los cuartos de final en Gstaad y la segunda ronda en Kitzbühel.

La preparación para el US Open lo llevó nuevamente a Norteamérica. En Toronto venció a Jaume Munar antes de perder con el Top 10 Alex De Minaur, y en Cincinnati firmó su mejor actuación en un Masters 1000 al meterse en octavos de final tras vencer a Munar, Luciano Darderi y Opelka. Hoy, a las 17 (hora argentina), buscará un lugar en cuartos frente al ruso Andrey Rublev.

Qué dijo Javier Frana sobre su convocatoria al equipo de Argentina en Copa Davis

La citación del marplatense es un premio a su notable evolución. Frana, quien sigue de cerca el desarrollo de todos los jugadores albicelestes, destacó las múltiples facetas que lo convierten en una opción atractiva.

“Fran es una persona encantadora, con un carácter fantástico, con esa sonrisa siempre predispuesta y por otro lado genera siempre una muy buena energía. Es una persona muy amena, muy simpática”, comentó el capitán, subrayando la importancia de la cohesión grupal en una competencia tan intensa como la Copa Davis.