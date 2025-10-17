La revelación de Pratto que destruye y deja fuera de carrera a un candidato a presidente de Boca

Durante las gestiones macrista y angelicista fue uno de los hombres más influyentes del “mundo Boca” en cuestiones deportivas y logísticas, encargado de la organización de viajes, traslados del plantel, relaciones con los jugadores, y del vínculo entre el vestuario y la dirigencia. Su estilo de conducción era duro, frontal y muchas veces polémico, lo que lo convirtió en una figura temida por algunos futbolistas y empleados del club.

London también tuvo incidencia en decisiones sobre incorporaciones y contratos, especialmente durante el ciclo de Carlos Bianchi y, años después, en la primera etapa de Guillermo Barros Schelotto. Dentro del club era conocido por su carácter fuerte y su cercanía con Angelici, quien lo consideraba un hombre de confianza.

Tras el final de esa gestión en 2019, London se mantuvo alejado de la vida pública del club, aunque siempre activo en el plano político interno. En los últimos meses volvió a cobrar protagonismo al manifestar su intención de competir por la presidencia de Boca Juniors en las próximas elecciones.