El Huevo Acuña y Leandro Paredes protagonizaron un nuevo y durísimo cruce en el Superclásico
Los futbolistas volvieron a cruzarse dentro de la cancha y protagonizaron un tenso intercambio de empujones.
El Superclásico entre Boca y River volvió a tener un momento de máxima tensión y, otra vez, los protagonistas fueron Marcos Acuña y Leandro Paredes. A los 49 minutos del primer tiempo, los dos campeones del mundo protagonizaron un encontronazo que terminó con ambos amonestados por el árbitro Nicolás Ramírez.
Todo comenzó después de una mano de Leandro Lozano que fue sancionada por el juez. En medio de las protestas por la infracción, el lateral de River empujó al capitán de Boca y desató un nuevo momento de tensión entre los futbolistas.
Ramírez intervino rápidamente y decidió mostrarle la tarjeta amarilla a Acuña. Pero el episodio no terminó ahí: segundos después, Paredes empujó a Tomás Galván y también recibió una amonestación.
Un antecedente que volvió a escena
El nuevo cruce tuvo un condimento especial por lo ocurrido en el anterior Superclásico, cuando Acuña y Paredes también habían protagonizado un fuerte intercambio de empujones e insultos dentro del campo de juego. Aquella situación había generado repercusiones y alimentado distintas versiones sobre la relación entre ambos compañeros de la Selección argentina.
Por eso, uno de los momentos más observados de la previa de este domingo fue justamente el reencuentro entre los dos futbolistas. Durante el tradicional saludo entre los planteles, las cámaras captaron un gesto cordial: Paredes y Acuña se saludaron con un beso, en una imagen que parecía dejar atrás las diferencias del pasado.
Sin embargo, con la pelota en movimiento, la tensión volvió a aparecer. El nuevo encontronazo dejó en evidencia que la rivalidad entre ambos dentro de la cancha sigue dando que hablar y sumó otro capítulo a una historia que ya había tenido repercusiones mucho más allá del fútbol.
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