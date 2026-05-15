Álbum de figuritas del Mundial 2026: cómo conseguirlo gratis este fin de semana

Para quienes buscan elevar el nivel de su colección con opciones premium, Panini también preparó alternativas. Desde el 15 de mayo se encuentra disponible la versión de Tapa Dura a $25.000, y se espera un exclusivo ejemplar Dorado a $30.000, que llegará el próximo 20 de mayo y se venderá únicamente de forma online a través de las tiendas oficiales de la marca.