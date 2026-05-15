Álbum de figuritas del Mundial 2026: cómo conseguirlo gratis este fin de semana
El furor por la colección no se detiene. Descubrí cómo podés llevarte de regalo el álbum de figuritas del Mundial y varios sobres este fin de semana.
En pleno furor por la nueva colección, trascendió una excelente noticia para los fanáticos. Este próximo fin de semana, sábado 16 y domingo 17 de mayo, se podrá conseguir gratis el esperado álbum de figuritas del Mundial 2026 junto a varios sobres de figuritas en el reconocido shopping Unicenter de Martínez.
Cómo participar por el álbum en Unicenter
Según la información que comenzó a circular a través de cuentas dedicadas a promociones, como @lautips en Instagram, la empresa Panini instalará un stand especial durante las jornadas del sábado y domingo. Allí, los visitantes tendrán la posibilidad de participar en una serie de juegos y, quienes resulten ganadores, se llevarán de obsequio el ejemplar oficial y paquetes de figuritas.
Novedades de la colección del Mundial 2026
La actual edición ya es catalogada como la más extensa de toda la historia de los mundiales: cuenta con 112 páginas y un espacio total para 980 estampas. En cuanto a los precios oficiales, el ejemplar tradicional de tapa blanda se consigue a $15.000 en los kioscos, mientras que cada paquete (que en esta edición trae siete unidades) cuesta $2.000.
Para quienes buscan elevar el nivel de su colección con opciones premium, Panini también preparó alternativas. Desde el 15 de mayo se encuentra disponible la versión de Tapa Dura a $25.000, y se espera un exclusivo ejemplar Dorado a $30.000, que llegará el próximo 20 de mayo y se venderá únicamente de forma online a través de las tiendas oficiales de la marca.
IMPORTANTE: Así serían las figuritas de los futbolistas locales de la prelista de 55 que no están en el álbum del Mundial
Dónde intercambiar las figuritas repetidas
Para aquellos que ya comenzaron su enorme colección y buscan acelerar el proceso de pegado esquivando las repetidas, la Ciudad de Buenos Aires ya ofrece los clásicos puntos de encuentro multitudinarios. Las plazas más icónicas para la compra, venta e intercambio son: Parque Rivadavia, Parque Centenario, Parque Chacabuco, Parque Saavedra, Plaza Lezama, Parque Avellaneda, Parque Las Heras y Plaza Canning.
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