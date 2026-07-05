Así fue la expulsión de Folarin Balogun: la polémica jugada y la inédita decisión de la FIFA
La FIFA aplicó una suspensión condicional tras la roja directa que recibió Folarin Balogun ante Bosnia y el delantero de Estados Unidos quedó habilitado.
Folarin Balogun fue expulsado en el triunfo de Estados Unidos sobre Bosnia por los 16avos de final del Mundial 2026 y parecía perderse el cruce ante Bélgica. Sin embargo, la FIFA aplicó un mecanismo excepcional del Código Disciplinario y dejó en suspenso la sanción.
La expulsión parecía dejar a los locales sin uno de sus futbolistas más importantes para el duelo de octavos de final. El delantero vio la tarjeta roja directa durante el encuentro ante Bosnia y, como ocurre habitualmente, debía cumplir una fecha de suspensión automática.
Sin embargo, el Comité Disciplinario de la FIFA resolvió aplicar una medida poco frecuente y dejó el castigo en suspenso, por lo que el atacante estará disponible para el compromiso frente al seleccionado europeo dirigido por Rudi García.
La decisión no implicó la anulación de la tarjeta roja ni la aceptación de una apelación, ya que ese procedimiento no está contemplado para este tipo de sanciones. En cambio, el organismo utilizó el mecanismo de suspensión condicional previsto en el Código Disciplinario.
De esta manera, Balogun podrá jugar y solo deberá cumplir esa fecha de suspensión si, dentro de los próximos 12 meses, vuelve a cometer una infracción de naturaleza y gravedad similares. En ese caso, además, se sumará la sanción correspondiente a la nueva falta.
La resolución generó sorpresa porque se trata de un recurso muy poco utilizado en competencias de esta magnitud. Así, Mauricio Pochettino recupera a uno de sus delanteros más importantes, autor de tres goles en cuatro partidos durante el Mundial 2026.
La decisión también provocó repercusiones fuera del ámbito deportivo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró públicamente la medida en medio de las versiones sobre un supuesto contacto de la Casa Blanca con la FIFA: "¡Gracias a la FIFA por hacer lo correcto y revertir una gran injusticia!", publicó Trump en su cuenta de Truth Social.
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