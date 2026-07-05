Así fue la expulsión de Folarin Balogun: la polémica jugada y la inédita decisión de la FIFA

VAR robbed the United States of it's leading goal scorer for the round of 16



There's no way this is a red on Balogun



They are both checking to the ball



The defender bumps him and steps in front of him just as Balogun is trying to step in front of the defender



The way his foot… pic.twitter.com/sl9o26gGWN — KanekoaTheGreat (@KanekoaTheGreat) July 3, 2026

La resolución generó sorpresa porque se trata de un recurso muy poco utilizado en competencias de esta magnitud. Así, Mauricio Pochettino recupera a uno de sus delanteros más importantes, autor de tres goles en cuatro partidos durante el Mundial 2026.

La decisión también provocó repercusiones fuera del ámbito deportivo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró públicamente la medida en medio de las versiones sobre un supuesto contacto de la Casa Blanca con la FIFA: "¡Gracias a la FIFA por hacer lo correcto y revertir una gran injusticia!", publicó Trump en su cuenta de Truth Social.