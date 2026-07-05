"Atónitos": durísimo descargo de Bélgica contra la FIFA por la habilitación del estadounidense expulsado

Según explicaron, el automatismo de las suspensiones fue reafirmado de forma explícita en la Circular n.º 16 del 12 de mayo de 2026 enviada a todas las federaciones, e incluso se repite de manera rutinaria en cada Reunión de Coordinación previa a los partidos y en los talleres informativos de las delegaciones.

¿Peligra el partido de octavos de final?

El descargo belga no se quedó únicamente en la queja mediática. Sobre el cierre del comunicado, la RBFA lanzó una advertencia directa que abre un escenario de incertidumbre absoluta a pocas horas del silbatazo inicial en Seattle.

"Con el fin de salvaguardar los derechos legítimos de todos los equipos participantes y proteger los principios fundamentales del fair-play en nuestro deporte, tanto en esta Copa Mundial de la FIFA como en ediciones futuras del torneo, la RBFA examina todas las opciones potenciales", sentenció la federación. El clima en la previa de los octavos de final quedó completamente dinamitado por una decisión que promete traer cola en los tribunales deportivos.