Escándalo: la FIFA habilitó al goleador de Estados Unidos que estaba expulsado para jugar ante Bélgica

La resolución llamó especialmente la atención porque el delantero había sido sancionado por infringir los artículos 14 y 66 del Código Disciplinario. Sin embargo, el Comité Disciplinario resolvió modificar la forma de cumplimiento de la pena a pocas horas de un partido decisivo para uno de los países organizadores del Mundial 2026, lo que desató un fuerte revuelo y volvió a poner a la FIFA en el centro de la polémica por sus criterios disciplinarios durante el torneo.