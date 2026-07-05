Escándalo mundial: por qué FIFA deja jugar a Folarin Balogun tras ser expulsado

Según el comunicado oficial emitido por la entidad, la habilitación se fundamenta en lo siguiente: "En virtud del Artículo 27 del Código de Procedimiento de Defensa, la aplicación de la suspensión automática de partidos para el jugador estadounidense Folarin Balogun queda suspendida por un período de prueba de un (1) año".

En términos prácticos, esto significa que la sanción no fue anulada ni perdonada, sino que su ejecución quedó congelada por los próximos doce meses.

El atacante estrella del equipo comandado por Mauricio Pochettino saltará al campo de juego este domingo ante los belgas, pero ingresará en una especie de "capilla legal": si dentro del año comete una infracción similar que atente contra los artículos 14 y 66 del Código Disciplinario, la fecha de suspensión se activará de forma inmediata y se acumulará con la nueva pena.

Polémica total con Estados Unidos en el Mundial 2026

A pesar del sustento reglamentario que esgrimió la FIFA para esquivar las acusaciones de favoritismo, la decisión generó un profundo malestar en la delegación de Bélgica y en el resto de los competidores. Modificar la forma de cumplimiento de una sanción por tarjeta roja a tan pocas horas de un partido de eliminación directa —y en favor del seleccionado local— vuelve a poner bajo la lupa los criterios de equidad deportiva aplicados en esta edición de la Copa del Mundo.

Con el aval burocrático ya firmado en las oficinas, la pelota volverá a mandar y los reflectores apuntarán a Balogun, quien intentará retribuir en la red el milagro que sus dirigentes consiguieron en los escritorios.