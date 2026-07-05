Escándalo mundial: por qué FIFA deja jugar a Folarin Balogun tras ser expulsado
El delantero del equipo de Mauricio Pochettino jugará los octavos de final gracias a una medida poco habitual de FIFA, y hay polémicas.
La FIFA dictaminó que Folarin Balogun, el delantero estrella de los Estados Unidos, quede completamente habilitado para disputar el choque de octavos de final ante Bélgica, a pesar de haber recibido una tarjeta roja directa en el último compromiso de la fase de grupos frente a Bosnia.
De esta manera, en las vísperas de los cruces más determinantes de la Copa del Mundo 2026, una polémica de proporciones mayúsculas sacude los despachos de la organización.
La polémica resolución, comunicada a escasas 31 horas del pitazo inicial, encendió las alarmas de los seleccionados europeos debido al llamativo antecedente que sienta y al hecho de que beneficia de forma directa a uno de los anfitriones del torneo.
Sin embargo, desde el plano institucional, el Comité Disciplinario se amparó en la letra chica de sus reglamentos para justificar la medida.
¿Por qué puede jugar Folarin Balogun? El tecnicismo de la FIFA
Bajo un marco normativo tradicional, cualquier futbolista expulsado acarrea de forma automática un partido de suspensión, perdiéndose el duelo inmediato posterior. No obstante, las autoridades disciplinarias decidieron aplicar un recurso legal extraordinario contemplado en su manual de procedimientos.
Según el comunicado oficial emitido por la entidad, la habilitación se fundamenta en lo siguiente: "En virtud del Artículo 27 del Código de Procedimiento de Defensa, la aplicación de la suspensión automática de partidos para el jugador estadounidense Folarin Balogun queda suspendida por un período de prueba de un (1) año".
En términos prácticos, esto significa que la sanción no fue anulada ni perdonada, sino que su ejecución quedó congelada por los próximos doce meses.
El atacante estrella del equipo comandado por Mauricio Pochettino saltará al campo de juego este domingo ante los belgas, pero ingresará en una especie de "capilla legal": si dentro del año comete una infracción similar que atente contra los artículos 14 y 66 del Código Disciplinario, la fecha de suspensión se activará de forma inmediata y se acumulará con la nueva pena.
Polémica total con Estados Unidos en el Mundial 2026
A pesar del sustento reglamentario que esgrimió la FIFA para esquivar las acusaciones de favoritismo, la decisión generó un profundo malestar en la delegación de Bélgica y en el resto de los competidores. Modificar la forma de cumplimiento de una sanción por tarjeta roja a tan pocas horas de un partido de eliminación directa —y en favor del seleccionado local— vuelve a poner bajo la lupa los criterios de equidad deportiva aplicados en esta edición de la Copa del Mundo.
Con el aval burocrático ya firmado en las oficinas, la pelota volverá a mandar y los reflectores apuntarán a Balogun, quien intentará retribuir en la red el milagro que sus dirigentes consiguieron en los escritorios.
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