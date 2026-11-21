Ke Personajes: La popular banda de cumbia había sido finalmente la elegida para encabezar el espectáculo previo en el césped de Barranquilla.

Trueno: El rapero oriundo del barrio de La Boca y confeso hincha del club fue uno de los principales nombres en carpeta.

Los Palmeras: La histórica agrupación santafesina también había sido sondeada tras su recordada presentación en la final única de 2019.

Se corta una tradición de las finales únicas de la CONMEBOL

La cancelación del espectáculo musical en Barranquilla interrumpe una costumbre que la CONMEBOL había sostenido de manera ininterrumpida desde 2019, año en el que se implementó el formato de final a partido único en sede neutral.

En las últimas definiciones de la Copa Sudamericana, la previa había contado con actuaciones de destacados referentes de la música tropical argentina dedicadas a las hinchadas, como Yerba Brava en la edición de 2023, El Pepo en la final de 2024 y Los del Fuego en el partido decisivo de 2025.