Qué pasó con el show previo a Boca vs. Atlético Mineiro, por la final de la Copa Sudamericana
La Conmebol suspendió el show previo de Boca vs. Atlético Mineiro en Barranquilla. Qué banda iba a tocar y los motivos.
Días antes a la final de la Copa Sudamericana 2026 entre Boca y Atlético Mineiro en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, se confirmó una modificación importante en el cronograma oficial de la jornada: no hay shows musicales en la previa del partido.
La decisión fue tomada por la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) debido a las extremas condiciones climáticas que afectan a la ciudad colombiana.
Con pronósticos que marcan temperaturas en torno a los 35 grados y una sensación térmica aún más elevada, las autoridades del organismo continental resolvieron suspender las presentaciones artísticas habituales para priorizar tanto la preservación del campo de juego como el resguardo físico de los futbolistas y del público presente en las tribunas.
Qué banda iba a tocar para los hinchas de Boca en Barranquilla
Tras recibir la notificación oficial de la CONMEBOL, la dirigencia de Boca debió frenar las gestiones que llevaba adelante para animar a los simpatizantes xeneizes en el campo de juego antes del duelo frente al conjunto brasileño dirigido por Eduardo Domínguez.
En la lista de candidatos que había evaluado la institución de la Ribera aparecían figuras y bandas muy identificadas con el público argentino:
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Ke Personajes: La popular banda de cumbia había sido finalmente la elegida para encabezar el espectáculo previo en el césped de Barranquilla.
Trueno: El rapero oriundo del barrio de La Boca y confeso hincha del club fue uno de los principales nombres en carpeta.
Los Palmeras: La histórica agrupación santafesina también había sido sondeada tras su recordada presentación en la final única de 2019.
Se corta una tradición de las finales únicas de la CONMEBOL
La cancelación del espectáculo musical en Barranquilla interrumpe una costumbre que la CONMEBOL había sostenido de manera ininterrumpida desde 2019, año en el que se implementó el formato de final a partido único en sede neutral.
En las últimas definiciones de la Copa Sudamericana, la previa había contado con actuaciones de destacados referentes de la música tropical argentina dedicadas a las hinchadas, como Yerba Brava en la edición de 2023, El Pepo en la final de 2024 y Los del Fuego en el partido decisivo de 2025.
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