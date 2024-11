A partir de la tarde del jueves, los grupos con camisetas de Racing dejaron de ser una particularidad para volverse parte del paisaje asunceño. También se ven camisetas azules del Cruzeiro.

Video: así ingresan los hinchas de Racing a la final de la Copa Sudamericana

Embed ¡ASÍ ANUNCIARON EL INGRESO AL ESTADIO! ️



Los hinchas de #Racing ingresarán al estadio en el que se vivirá la final de la #CopaSudamericana ante #Cruzeiro



@lautarosalucho pic.twitter.com/OTwGYJa36u — TyC Sports (@TyCSports) November 23, 2024

En la previa del encuentro, Gustavo Costas habló en conferencia de prensa y aseguró que quería jugar contra Cruzeiro: “Le pido a la gente que confíe. Esperamos dar lo mejor. Tenemos una enorme fe y confió en este grupo al 1000%. Paraguay es como mi casa (dirigió a Guaraní, Olimpia y Cerro Porteño). Justo Dios me puso una final con Cruzeiro. Era el equipo contra el que quería jugar. Y me puso en mi segunda casa. Cierra todo. Ojalá que mis jugadores no se equivoquen mañana (por este sábado)”, comentó.

Racing vs. Cruzeiro: todo lo que hay que saber

Final de la Copa Sudamericana 2024.

Día : Sábado 23 de noviembre.

: Sábado 23 de noviembre. Hora : 17 (horario argentino).

: 17 (horario argentino). Estadio : La Nueva Olla, Asunción, Paraguay.

: La Nueva Olla, Asunción, Paraguay. Árbitro: Esteban Ostojich (Uruguay).

Racing vs. Cruzeiro: cómo ver online

La final está programada para este sábado a las 17 (horario argentino) en Asunción, Paraguay, y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN y DSports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar ESPN -en DGO también está disponible el canal DSports- directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa). El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

ESPN.

DSports.

Disney+.

Minuto a minuto: canchallena.com.