Así juega Enzo Barrenechea, la sorpresa de Lionel Scaloni para la doble fecha FIFA

"Estoy muy emocionado y agradecido por esta oportunidad. Desde que era niño, mi sueño ha sido jugar para la selección argentina", declaró Barrenechea, quien ha tenido un camino lleno de altibajos desde sus inicios en el fútbol.

Quién es Enzo Barrenechea, la cara nueva para la última doble fecha de Eliminatorias

Nacido en Villa María el 11 de mayo de 2001, comenzó su carrera futbolística en las divisiones inferiores de Newell’s Old Boys. A pesar de no haber debutado en la Primera División con el equipo rosarino, su talento no pasó desapercibido y fue transferido a Europa en 2019.

Su carrera dio un giro significativo cuando se unió a la Juventus, donde se destacó en las categorías juveniles. Sin embargo, una grave lesión en 2021 le impidió mostrar su verdadero potencial durante un tiempo.

"La recuperación fue dura, pero siempre creí que regresaría más fuerte", afirmó el mediocampista, quien finalmente tuvo la oportunidad de brillar en el Frosinone de la Serie A, donde hizo su debut en agosto de 2023.

Enzo Barrenechea, 23 años, el nuevo mediocampista de la Selección Argentina.

La situación de Barrenechea se complicó un poco cuando el Aston Villa lo incorporó en una transacción que incluyó al brasileño Douglas Luiz. "Llegar a un club como Aston Villa es un gran paso para mí, pero mi enfoque ahora está en la selección", añadió.

Consciente de las oportunidades que tiene por delante, Barrenechea ha dejado claro que su deseo es representar a Argentina. "Si no es en la selección argentina, no jugaré en ningún otro lugar", afirmó en una reciente entrevista.

La lista de Lionel Scaloni en la Selección Argentina para enfrentar a Paraguay y Perú

Arqueros

Emiliano Martínez

Walter Benítez

Gerónimo Rulli

Defensores

Nahuel Molina

Gonzalo Montiel

Cristian Romero

Germán Pezzella

Leonardo Balerdi

Nicolás Otamendi

Nehuén Pérez

Lisandro Martínez

Nicolás Tagliafico

Mediocampistas

Enzo Fernández

Leandro Paredes

Exequiel Palacios

Rodrigo De Paul

Alexis Mac Allister

Giovani Lo Celso

Enzo Barrenechea

Thiago Almada

Facundo Buonanotte

Nicolás Paz

Delanteros

Lionel Messi

Alejandro Garnacho

Nicolás González

Julián Álvarez

Lautaro Martínez

Valentín Castellanos

