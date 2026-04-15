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Así quedaron las semifinales de la Champions League: cruces confirmados y cuándo se juegan

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Tras una jornada de cuartos electrizante, ya están los cuatro mejores de Europa. El PSG de Luis Enrique, el Atlético del Cholo, el renovado Bayern y el Arsenal de Arteta buscan la gran final.

Así quedaron las semifinales de la Champions League: cruces confirmados y cuándo se juegan

Se terminaron los cuartos de final de la Champions League y el camino a la gloria europea quedó definido. Luego de series que tuvieron de todo —goleadas, remontadas y hasta un batacazo en Alemania—, Paris Saint-Germain, Atlético de Madrid, Bayern Munich y Arsenal son los cuatro equipos que siguen en carrera por "La Orejona".

Los clasificados: ¿cómo llegaron a semis?

  • PSG: El vigente campeón no tuvo piedad con el Liverpool. Con un global de 4-0 (2-0 en la ida y 2-0 en la vuelta), los de Luis Enrique ratificaron su favoritismo.

  • Atlético de Madrid: El equipo de Diego Simeone dio el gran golpe al eliminar al Barcelona. Tras el 2-0 en el Camp Nou, resistió en la vuelta (perdió 2-1) y selló su pase con el corazón en la mano.

  • Bayern Munich: En la serie más vibrante, los de Vincent Kompany eliminaron al Real Madrid. Tras ganar 2-1 en el Bernabéu, hoy protagonizaron un 4-3 de locos en Alemania para dejar afuera al Rey de Europa.

  • Arsenal: Los de Mikel Arteta hicieron valer el 1-0 obtenido en Portugal ante el Sporting de Lisboa. En Londres, les alcanzó con un empate 0-0 para volver a meterse entre los cuatro mejores tras años de ausencia.

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Los cruces de semifinales de la Champions League

El sorteo previo ya había determinado cómo se cruzarían los ganadores, y tendremos dos duelos de estilos contrapuestos:

  • Paris Saint-Germain vs. Bayern Munich (El duelo de potencias y candidatos).

  • Atlético de Madrid vs. Arsenal (El choque táctico entre el Cholo Simeone y Mikel Arteta).

El calendario: ¿Cuándo se juegan las semis?

La UEFA confirmó que la acción regresará en apenas dos semanas. Agendá las fechas:

  • Partidos de ida: martes 28 y miércoles 29 de abril.

  • Partidos de vuelta: martes 5 y miércoles 6 de mayo.

Los horarios y la distribución de los días para cada cruce serán informados por la organización en las próximas horas.

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