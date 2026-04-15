Así quedaron las semifinales de la Champions League: cruces confirmados y cuándo se juegan

PSG: El vigente campeón no tuvo piedad con el Liverpool. Con un global de 4-0 (2-0 en la ida y 2-0 en la vuelta), los de Luis Enrique ratificaron su favoritismo.

Atlético de Madrid: El equipo de Diego Simeone dio el gran golpe al eliminar al Barcelona. Tras el 2-0 en el Camp Nou, resistió en la vuelta (perdió 2-1) y selló su pase con el corazón en la mano.

Bayern Munich: En la serie más vibrante, los de Vincent Kompany eliminaron al Real Madrid. Tras ganar 2-1 en el Bernabéu, hoy protagonizaron un 4-3 de locos en Alemania para dejar afuera al Rey de Europa.