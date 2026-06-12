¿Telefe, TyC Sports o DSports? Qué canal pasa en vivo Estados Unidos vs. Paraguay
En Los Angeles, el equipo local debuta este viernes en el Mundial 2026. Todas las opciones para verlo en vivo en TV y streaming.
Este viernes a las 22:00 (hora de Argentina), el SoFi Stadium de Los Angeles será el escenario del atrapante debut de Estados Unidos de Mauricio Pochettino y Paraguay de Gustavo Alfaro por la primera jornada del Grupo D del Mundial 2026.
Más allá de la expectativa futbolística por ver al conjunto norteamericano y a la "Albirroja" en una zona que completan Turquía y Australia, el partido destaca por su amplio abanico de opciones para seguirlo en vivo en nuestro país a través de una triple transmisión simultánea.
Los fanáticos argentinos tendrán la posibilidad de elegir cómo ver el encuentro según su preferencia, ya que la cobertura abarcará televisión abierta, señales de cable tradicionales y plataformas digitales: por televisión abierta, para quienes busquen la opción clásica y gratuita, Telefe transmitirá el encuentro con su equipo periodístico para todo el territorio nacional.
Además, por televisión de cable, aquellos que prefieran las señales deportivas tradicionales podrán sintonizar el partido a través de la pantalla de TyC Sports.; mientras que la señal DSports también llevará el juego en directo, complementando una oferta ideal para no perderse ningún detalle desde el televisor o dispositivos móviles.
En streaming, Disney+ y Paramount+ también se suman como opciones para ver el debut del conjunto norteamericano.
El encuentro contará con el arbitraje del neerlandés Danny Makkelie y será clave para ambas selecciones. Con el nuevo formato del torneo —compuesto por 12 zonas de cuatro equipos—, empezar sumando de a tres es fundamental, ya que a los dieciseisavos de final clasificarán los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros.
Cómo ver en vivo Estados Unidos vs. Paraguay por el Mundial 2026
La televisación estará a cargo de TyC Sports, DSports, Telefe. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
TyC Sports:
- Flow: Canales 22 (SD) y 101 (HD)
- DirecTV: Canales 629 (SD) y 1629 (HD)
- Telecentro: Canales 106 (SD) y 1018 (HD)
DSports:
- DirecTV: Canales 610 (SD) y 1610 (HD).
- DGO: En vivo a través de la aplicación oficial.
- Flow: Canales 109 y 110.
Telefe:
- Flow / Personal: Canal 10 (Servicio Clásico/Digital) y Canal 617 (en HD).
- Telecentro: Canal 12 (Servicio Digital).
- DirecTV: Canal 123 (SD) y 1123 (HD).
- TV Digital Abierta (TDA): Canal 36.1 (HD) y 36.2 (Móvil).
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