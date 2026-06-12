¿Telefe, TyC Sports o DSports? Qué canal pasa en vivo Estados Unidos vs. Paraguay

En streaming, Disney+ y Paramount+ también se suman como opciones para ver el debut del conjunto norteamericano.

El encuentro contará con el arbitraje del neerlandés Danny Makkelie y será clave para ambas selecciones. Con el nuevo formato del torneo —compuesto por 12 zonas de cuatro equipos—, empezar sumando de a tres es fundamental, ya que a los dieciseisavos de final clasificarán los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros.

Cómo ver en vivo Estados Unidos vs. Paraguay por el Mundial 2026

La televisación estará a cargo de TyC Sports, DSports, Telefe. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.

TyC Sports:

Flow: Canales 22 (SD) y 101 (HD)

Canales 22 (SD) y 101 (HD) DirecTV: Canales 629 (SD) y 1629 (HD)

Canales 629 (SD) y 1629 (HD) Telecentro: Canales 106 (SD) y 1018 (HD)

DSports:

DirecTV: Canales 610 (SD) y 1610 (HD).

Canales 610 (SD) y 1610 (HD). DGO: En vivo a través de la aplicación oficial.

En vivo a través de la aplicación oficial. Flow: Canales 109 y 110.

Telefe: