Así quedó el estadio dónde debutará River en Copa Argentina luego del temporal
El fuerte temporal de granizo en San Luis había generado alarma, pero confirmaron que el estadio de La Pedrera estará en condiciones para el Millonario.
Las primeras imágenes del Estadio de La Pedrera, en la ciudad de Villa Mercedes, generaron preocupación por el estado del campo de juego. El intenso temporal que afectó a la provincia de San Luis dejó la cancha completamente cubierta de granizo y puso en duda su estado para el debut de River en la Copa Argentina.
El equipo dirigido por Marcelo Gallardo se medirá ante Ciudad Bolívar el martes 17 de febrero, por los 32avos de final del certamen federal, y el clima parecía haber jugado una mala pasada en la previa. Sin embargo, con el correr de las horas llegó la tranquilidad desde la organización del torneo.
Según indicaron desde la propia sede, la cancha se encuentra en óptimas condiciones y la lluvia terminó siendo positiva, ya que el césped venía afectado por una prolongada sequía. El panorama cambió de manera inesperada y la incertidumbre inicial quedó prácticamente descartada.
Con un verde preponderante y buen drenaje, el campo de juego todavía cuenta con casi dos semanas de trabajo para terminar de perfeccionarse de cara al compromiso. De todos modos, aún resta seguir de cerca la evolución del césped y la posibilidad de nuevas inclemencias climáticas. Por lo pronto, el estado del estadio de La Pedrera dejó de ser una preocupación tanto para River como para Ciudad Bolívar, que se preparan para disputar su cruce por los 32avos de final de la Copa Argentina.
Kendry Páez podría debutar en River por Copa Argentina
Aún fuera de ritmo y con la intención manifiesta del cuerpo técnico de darle tiempo para que se aclimate al fútbol argentino, Kendry Páez podría sumar sus primeros minutos con la camiseta de River justamente en La Pedrera por Copa Argentina. El ecuatoriano de 18 años recién lleva un puñado de entrenamientos en Núñez y la idea es llevarlo de a poco. Así, Gallardo tiene pensado hacerlo debutar frente a Ciudad Bolívar.
