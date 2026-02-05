Así quedó el estadio dónde debutará River en Copa Argentina luego del temporal

Con un verde preponderante y buen drenaje, el campo de juego todavía cuenta con casi dos semanas de trabajo para terminar de perfeccionarse de cara al compromiso. De todos modos, aún resta seguir de cerca la evolución del césped y la posibilidad de nuevas inclemencias climáticas. Por lo pronto, el estado del estadio de La Pedrera dejó de ser una preocupación tanto para River como para Ciudad Bolívar, que se preparan para disputar su cruce por los 32avos de final de la Copa Argentina.