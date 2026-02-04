Kendry Páez, ni al banco en River: qué pasó y cuándo debuta
El joven ecuatoriano no va a estar concentrado para el partido ante Tigre y crece la expectativa por verlo sumar minutos.
Sin dudas hay mucha expectativa en los hinchas de River por ver a Kendry Páez, el joven talento ecuatoriano ya se entrena con el plantel, pero tendrán que seguir esperando ya que no será convocado para el partido de este sábado ante Tigre por el Torneo Apertura 2025.
La decisión, consensuada entre el jugador y Marcelo Gallardo, apunta a que el volante llegue en óptimas condiciones físicas y tácticas a su estreno oficial, según trascendió este miércoles.
La noticia del día en el River Camp fue la actitud del ex Independiente del Valle. Mientras el resto de sus compañeros finalizaba la jornada tras la práctica matutina, Páez fue el único futbolista que se quedó a realizar un segundo turno de entrenamiento.
Este gesto de profesionalismo fue bien recibido por el cuerpo técnico, que busca que el jugador se adapte lo más rápido posible a la intensidad que exige el "Mundo River".
Cuándo debuta Kendry Páez en River
Tras el entrenamiento extra, se terminó de delinear el plan de trabajo. La idea de Gallardo es no apurar los tiempos de la joya de 18 años para evitar lesiones y asegurar que su presentación sea con el mayor impacto posible.
De esta manera, el objetivo del futbolista y el cuerpo técnico es una puesta apunto de 10 días, con trabajos específicos, por lo que respecto al posible debuto, todo indica que su estreno con la banda roja será el martes 17 de febrero, en el marco del estreno de River en la Copa Argentina.
Con la baja de Sebastián Driussi por desgarro y la sequía goleadora de los delanteros, la aparición de Páez se perfila como la gran esperanza de generación de juego para el "Muñeco". Por ahora, el ecuatoriano prefiere "pagar el derecho de piso" con sudor y horas extra en el gimnasio antes de saltar a la cancha.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario