Kendry Páez, ni al banco en River: qué pasó y cuándo debuta

Cuándo debuta Kendry Páez en River

Tras el entrenamiento extra, se terminó de delinear el plan de trabajo. La idea de Gallardo es no apurar los tiempos de la joya de 18 años para evitar lesiones y asegurar que su presentación sea con el mayor impacto posible.

De esta manera, el objetivo del futbolista y el cuerpo técnico es una puesta apunto de 10 días, con trabajos específicos, por lo que respecto al posible debuto, todo indica que su estreno con la banda roja será el martes 17 de febrero, en el marco del estreno de River en la Copa Argentina.

Con la baja de Sebastián Driussi por desgarro y la sequía goleadora de los delanteros, la aparición de Páez se perfila como la gran esperanza de generación de juego para el "Muñeco". Por ahora, el ecuatoriano prefiere "pagar el derecho de piso" con sudor y horas extra en el gimnasio antes de saltar a la cancha.