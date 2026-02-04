El posteo de Cristiano Ronaldo con los colores de Boca que rompió el corazón de River

El gesto de Cristiano Ronaldo que enfrió la ilusión de los hinchas de River

Sin embargo, en las últimas horas, el propio Cristiano Ronaldo sorprendió con un posteo que cayó como un baldazo de agua fría en Núñez. En una publicación en sus redes sociales, el futbolista utilizó dos corazones con los colores azul y amarillo, una posible referencia a Boca. El gesto no pasó inadvertido y rápidamente se viralizó entre los usuarios argentinos, que interpretaron la publicación como un guiño al Xeneize y, al mismo tiempo, como un golpe directo a la ilusión riverplatense. Sin embargo, también se podría tratar de los mismos colores del Al-Nassr, club del cuál está a un paso de irse y esta publicación podría cambiar el rumbo de su futuro.