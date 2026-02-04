El posteo de Cristiano Ronaldo con los colores de Boca que rompió el corazón de River
El luso publicó un mensaje con corazones azul y oro en redes y enfrió la ilusión de los hinchas del Millonario, que impulsaban el hashtag #CR7aRiver.
Un posteo de Cristiano Ronaldo en redes sociales generó revuelo en el fútbol argentino y golpeó la ilusión de los hinchas de River. En medio de los rumores sobre su posible salida del Al-Nassr, el astro portugués utilizó corazones con los colores de Boca y reavivó la polémica.
En los últimos días, la versión de una eventual salida de Cristiano Ronaldo del fútbol saudí reactivó en redes sociales la consigna #CR7aRiver. El hashtag comenzó a circular con fuerza entre los hinchas millonarios, mezclando ilusión, humor y pasión, y rápidamente se convirtió en tendencia. La posibilidad, por más remota que pareciera, alimentó todo tipo de especulaciones y bromas virtuales, con fanáticos imaginando al delantero portugués vistiendo la camiseta de River y jugando en el Estadio Monumental.
El gesto de Cristiano Ronaldo que enfrió la ilusión de los hinchas de River
Sin embargo, en las últimas horas, el propio Cristiano Ronaldo sorprendió con un posteo que cayó como un baldazo de agua fría en Núñez. En una publicación en sus redes sociales, el futbolista utilizó dos corazones con los colores azul y amarillo, una posible referencia a Boca. El gesto no pasó inadvertido y rápidamente se viralizó entre los usuarios argentinos, que interpretaron la publicación como un guiño al Xeneize y, al mismo tiempo, como un golpe directo a la ilusión riverplatense. Sin embargo, también se podría tratar de los mismos colores del Al-Nassr, club del cuál está a un paso de irse y esta publicación podría cambiar el rumbo de su futuro.
Más allá de que nunca existió una negociación real ni contactos formales, el posteo del luso pareció cerrar cualquier especulación y dejó el hashtag #CR7aRiver como una anécdota más del folclore futbolero que se vive en las redes sociales.
Máximos goleadores en la historia del fútbol
- Cristiano Ronaldo (2002 – Presente) – 961 goles (0.73 goles por partido)
- Lionel Messi (2004 – Presente) – 896 goles (0.79 goles por partido)
- Josef Bican (1931 – 1955) – 805 goles (1.52 goles por partido)
- Romário (1985 – 2009) – 772 goles (0.77 goles por partido)
- Pelé (1957 – 1977) – 767 goles (0.92 goles por partido)
- Ferenc Puskás (1943 – 1966) – 746 goles (0.99 goles por partido)
- Gerd Müller (1962 – 1981) – 735 goles (0.93 goles por partido)
- Robert Lewandowski (2005 – Presente) – 729 goles (0.69 goles por partido)
- Zlatan Ibrahimovi (1999 – 2023) – 582 goles (0.58 goles por partido)
- Luis Suárez (2005 – Presente) – 581 goles (0.59 goles por partido)
