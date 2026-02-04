Ahora aseguran que River tiene encaminada la llegada de Sebastián Villa

Aseguran que River tiene encaminada la llegada de Sebastián Villa en este mercado de pases

"LO DE RIVER Y VILLA ESTÁ ENCAMINADO" @leogabes anticipó lo que podría ser la llegada del colombiano al Millonario. ¿En qué momento se daría?



Sebastián Villa viene de ser protagonista de distintas versiones en el último mercado, luego de manifestar públicamente su deseo de dar un salto deportivo. Su nombre ya había sido vinculado con River semanas atrás, aunque hasta ahora no se habían conocido avances concretos. En este escenario, la información difundida reaviva las expectativas en Núñez, aunque por el momento no existe confirmación oficial ni del club ni del entorno del futbolista. De concretarse, se trataría de una incorporación resonante para el fútbol argentino.