Ahora aseguran que River tiene encaminada la llegada de Sebastián Villa

Un periodista anticipó que el Millonario y el futbolista tienen negociaciones avanzadas y que el pase podría cerrarse en este mercado, aunque todavía no hay confirmación oficial.
River podría dar uno de los golpes del mercado de pases con la llegada de Sebastián Villa. Según una información periodística, las negociaciones entre el club de Núñez y el delantero colombiano están bien encaminadas y existe optimismo para que la operación se concrete en las próximas semanas.
La versión fue anticipada por el periodista Leo Gabes, quien aseguró que el acercamiento entre River y Villa avanza de manera positiva, aunque aclaró que todavía no hay una confirmación oficial por parte de las partes involucradas: “Lo de River y Villa está encaminado”, sostuvo el periodista, marcando que el Millonario tendría bien encaminada la negociación para sumar al extremo colombiano en este mismo mercado de pases, pese a que aún restan detalles por resolverse.
Si bien no trascendieron precisiones sobre el momento exacto en el que podría cerrarse la operación, la información indica que la intención es que el acuerdo se concrete en el corto plazo y dentro de la actual ventana de transferencias.
Sebastián Villa viene de ser protagonista de distintas versiones en el último mercado, luego de manifestar públicamente su deseo de dar un salto deportivo. Su nombre ya había sido vinculado con River semanas atrás, aunque hasta ahora no se habían conocido avances concretos. En este escenario, la información difundida reaviva las expectativas en Núñez, aunque por el momento no existe confirmación oficial ni del club ni del entorno del futbolista. De concretarse, se trataría de una incorporación resonante para el fútbol argentino.
Mientras tanto, River continúa atento a la evolución de la negociación, a la espera de que las conversaciones puedan traducirse en un acuerdo formal que permita avanzar con la incorporación del delantero colombiano para seguir sumando jerarquía en este mercado de pases.
