El Diablito Echeverri celebra a la nueva joya de la familia que se suma a River
El ex "millonario: festejó desde Europa el primer gran paso de su sobrino, un niño de apenas diez años.
El regreso de Claudio “Diablito” Echeverri en River no pudo concretarse en este mercado de pases. Aunque hubo intentos de ambas partes, Manchester City decidió interrumpir su cesión en Bayer Leverkusen y enviarlo directamente a Girona, frustrando el sueño de los hinchas. Sin embargo, a la distancia, el chaqueño encontró un motivo de alegría ligado al club de Núñez y a su propia familia.
A través de su cuenta de Instagram, donde supera el millón de seguidores, Echeverri celebró el ingreso de su sobrino a las inferiores del Millonario. “Hoy arranca la máquina”, escribió junto a una imagen del pequeño Jonathan Romero Echeverri, de apenas diez años, posando con la camiseta de River en su primer día en las Infantiles, bajo la conducción de Silvio Araujo, en el predio de Cantilo.
Jonathan, hijo de María, una de las hermanas del Diablito, ya despierta ilusión por sus similitudes futbolísticas con su famoso tío: contextura liviana, buen control de pelota y un remate sutil y colocado. Antes de llegar a Núñez, el joven talento dio sus primeros pasos en el baby fútbol del Club Defensores de Olivos y de Ciencia y Labor de La Paternal, donde lucía la camiseta número 10.
Pese a la expectativa que genera llevar el apellido Echeverri y a tener como gran referente a Claudio, desde River fueron claros: no habrá presiones ni apuros en su formación. Jonathan será uno más entre los tantos chicos que se incorporan cada temporada y, con este salto, dejará la Liga Metropolitana para competir en la categoría más baja de las Infantiles de AFA.
El vínculo futbolero entre tío y sobrino ya había quedado expuesto meses atrás, cuando Echeverri compartió un video jugando al clásico “que no caiga” con el niño y lo elogió sin vueltas: “Mi jugador”. Ahora, Jonathan Romero Echeverri empieza a defender la camiseta del club de sus sueños, con la ilusión intacta y el desafío de construir su propio camino en el fútbol.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario