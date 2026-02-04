El Diablito Echeverri celebra a la nueva joya de la familia que se suma a River

Pese a la expectativa que genera llevar el apellido Echeverri y a tener como gran referente a Claudio, desde River fueron claros: no habrá presiones ni apuros en su formación. Jonathan será uno más entre los tantos chicos que se incorporan cada temporada y, con este salto, dejará la Liga Metropolitana para competir en la categoría más baja de las Infantiles de AFA.