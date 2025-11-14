Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Lanús vs. Atlético Tucumán
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Lanús vs. Atlético Tucumán por el Torneo Clausura 2025.
En el cierre del Torneo Clausura 2025, Lanús y Atlético Tucumán se medirán este viernes desde las 20 en el estadio Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez.
El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino tuvo una campaña notable, con momentos de gran fútbol y una regularidad que lo llevó a estar entre los mejores del torneo. Sin embargo, la derrota en el clásico frente a Banfield y los posteriores empates ante San Martín de San Juan afectaron la confianza del grupo.
El Decano, por su parte, llega con el alivio de haber asegurado su permanencia en Primera División luego de un triunfo clave ante Godoy Cruz por 2 a 1. El conjunto de Hugo Colace se sacó de encima la presión del descenso y ahora sueña con meterse entre los equipos que disputarán los playoffs.
Lanús vs. Atlético Tucumán: probables formaciones
- Lanús: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Mauricio Pellegrino.
- Atlético Tucumán: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Hugo Colace.
Cómo ver en vivo Lanús vs. Atlético Tucumán
La televisación estará a cargo de TNT Sports Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
