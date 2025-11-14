Godoy Cruz vs. Deportivo Riestra por el Torneo Clausura: horario, formaciones y TV

godoy cruz 1

Bajo la dirección de Gustavo Benítez, Riestra viene de perder su impresionante invicto histórico de 27 partidos como local tras caer ante Independiente. Aunque esto les costó el liderazgo de la Zona B y complicó el acceso a la Copa Libertadores, el equipo ya tiene su lugar en octavos. No obstante, saldrán a buscar los tres puntos, ya que una victoria podría abrirles una vía para meterse en la competición continental más importante si se libera un cupo.