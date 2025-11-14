Aldosivi vs. San Martín de San Juan por el Torneo Clausura: horario, formaciones y TV
A todo o nada: por la permanencia, el Tiburón y el Verdinegro se miden este sábado, desde las 17, en Mar del Plata. Los detalles.
El Estadio José María Minella será escenario este sábado, desde las 17, de un duelo interzonal a todo o nada por la última fecha del Torneo Clausura: Aldosivi y San Martín de San Juan se enfrentan con el descenso en juego. Al finalizar los 90 minutos, uno de los dos equipos sellará su pérdida de categoría.
Aldosivi, que viene de una agónica victoria ante Banfield, llega a esta instancia con la confianza renovada gracias a un cierre de temporada espectacular (cuatro triunfos en sus últimas cinco presentaciones). Su situación es la más clara: una victoria le garantiza automáticamente la permanencia en Primera División. Si empata, deberá esperar el resultado de Godoy Cruz, y una derrota consumaría su descenso.
San Martín de San Juan también llega en alza, invicto en sus últimos seis partidos. Sin embargo, su destino es más complicado. A pesar de la necesidad imperiosa de ganar, la victoria no asegura la salvación, pues depende de lo que suceda con Godoy Cruz y Deportivo Riestra. El "Verdinegro" podría verse forzado a jugar un desempate. Si logra el milagro de la permanencia, el premio es doble: se clasificaría directamente a los octavos de final del Torneo Clausura.
Probables formaciones del encuentro
Aldosivi: Jorge Carranza; Giuliano Ceratto, Yonathan Cabral, Santiago Moya, Fernando Román; Federico Gino, Roberto Bochi; Natanael Guzmán, Tiago Serrago, Justo Giani y Facundo De la Vega. DT: Guillermo Farré.
San Martín de San Juan: Matías Borgogno, Ayrton Portillo, Tomás Lecanda, Luciano Recalde, Matías Orihuela; Sebastián González, Diego González; Tomás Fernández, Sebastián Jaurena, Horacio Tijanovich e Ignacio Maestro Puch. DT: Leandro Romagnoli.
Aldosivi vs. San Martín de San Juan: datos del partido
- Hora: 17
- Árbitro: Nicolás Ramírez
- VAR: Héctor Paletta
- TV: ESPN Premium
- Estadio: José María Minella
