Independiente vs. Rosario Central por el Torneo Clausura: horario, formaciones y TV

El Rojo transita días más apacibles luego de una racha que lo tuvo 14 partidos sin conocer la victoria. Con tres triunfos consecutivos en los que no recibió goles, Gustavo Quinteros parece estar encontrando el funcionamiento que venía buscando. La victoria más resonante fue la última, frente a Deportivo Riestra, que llevaba 27 encuentros sin caer en su estadio. Sin chances de avanzar, Independiente afrontará su despedida del año dependiendo de la calculadora y atento a lo que ocurra en otras canchas, con la esperanza de clasificar a la Sudamericana.