Así relató Mariano Closs los históricos goles de la Selección Argentina ante Inglaterra
La Selección Argentina venció a Inglaterra y jugará una nueva final de la Copa del Mundo. El emocionante relato de Mariano Closs se volvió viral.
La Selección Argentina derrotó 2-1 a Inglaterra y se clasificó a la final del Mundial 2026. La histórica victoria desató la emoción de los hinchas y tuvo un protagonista especial en la transmisión televisiva: el relato de Mariano Closs, que acompañó una noche inolvidable para la Albiceleste.
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Argentina volvió a meterse en una final del Mundial y el desahogo se hizo sentir tanto dentro como fuera de la cancha. Tras el pitazo final, las imágenes de los festejos del plantel dirigido por Lionel Scaloni recorrieron el mundo y los relatos argentinos se transformaron en uno de los grandes atractivos de la jornada.
Uno de los más destacados fue el de Mariano Closs, quien transmitió la clasificación de la Albiceleste y reflejó toda la emoción de un triunfo histórico frente a Inglaterra. El reconocido relator acompañó con su voz cada uno de los momentos decisivos del partido y celebró junto a millones de argentinos el pase a la gran final del Mundial 2026.
Con la victoria ante Inglaterra, la Selección argentina dio un nuevo paso en su extraordinario ciclo y tendrá la oportunidad de defender el título conseguido en Qatar 2022. El conjunto de Lionel Scaloni disputará la final del Mundial 2026 frente a España, que previamente eliminó a Francia por 2-0 en la otra semifinal del torneo. La Albiceleste irá en busca de una nueva estrella y de un histórico bicampeonato mundial, en una definición que promete quedar grabada en la memoria del fútbol argentino.
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