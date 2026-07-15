Así relató Mariano Closs los históricos goles de la Selección Argentina ante Inglaterra

¿ES ESTA? Closs te lo anticipó pic.twitter.com/JQxCcLEeFa — minutouno (@minutounocom) July 15, 2026

Con la victoria ante Inglaterra, la Selección argentina dio un nuevo paso en su extraordinario ciclo y tendrá la oportunidad de defender el título conseguido en Qatar 2022. El conjunto de Lionel Scaloni disputará la final del Mundial 2026 frente a España, que previamente eliminó a Francia por 2-0 en la otra semifinal del torneo. La Albiceleste irá en busca de una nueva estrella y de un histórico bicampeonato mundial, en una definición que promete quedar grabada en la memoria del fútbol argentino.