Dónde relata Mariano Closs a la Selección Argentina vs. Inglaterra
Mariano Closs es sin dudas una de las voces más elegidas por los hinchas y vuleve a estar a cargo de una de las transmisiones del partido por semifinales.
Luego de un sufrido camino, con dos alargues incluidos, la Selección Argentina enfrenta a Inglaterra este miércoles 15 de julio en Atlanta, en el marco de las semifinales del Mundial 2026. Como siempre, los hinchas elegirán su voz preferida para las narraciones y una de ellas es la de Mariano Closs.
El encuentro, por un boleto a la final en la que ya se encuentra España, se juega desde las 16 horas de la Argentina en Atlanta Stadium (Mercedes-Benz Stadium), con el arbitraje de Ismail Elfath.
Para los hinchas en el país, el encuentro ofrece un amplio abanico de alternativas de transmisión, permitiendo elegir entre diferentes pantallas y equipos periodísticos. El cruce se podrá seguir en vivo a través de TyC Sports, Telefe, DSports, Paramount+ y Disney+.
¿Qué canal transmite el partido con los relatos de Mariano Closs?
El prestigioso relator Mariano Closs será el encargado de narrar el encuentro de la Albiceleste de manera exclusiva para la plataforma de streaming Disney+. El periodista liderará una transmisión de alta calidad junto a un equipo estelar integrado por Sebastián Vignolo y Diego Latorre, ofreciendo cobertura del prepartido, el juego, el pospartido y notas en la cancha.
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La mejor calidad visual: La transmisión por esta vía contará con tecnología Full HD HDR, consolidándose como la mejor imagen disponible en el país para ver el certamen.
Opciones de suscripción: El servicio requiere una membresía activa a Disney+ Premium, que tiene un costo mensual de $23.999 (o $10.490 a través de la plataforma Lank).
Las otras transmisiones de la Selección Argentina en el Mundial 2026
Telefe: la pantalla de aire
El canal de las pelotas apuesta por un equipo con un recorrido consolidado en las transmisiones de la Selección, combinando relato pasional, análisis táctico y la cobertura del día a día desde el campo de juego.
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Relatos: Pablo Giralt
Comentarios: Juan Pablo Varsky
Campo de juego: Sofía Martínez
TyC Sports: el clásico del cable
La señal deportiva de cable mantiene su fisonomía tradicional con figuras muy identificadas con el canal para relatar los encuentros del conjunto albiceleste.
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Relatos: Hernán Feler
Comentarios: Ariel Senosiain
Campo de juego / Vestuarios: Gastón Edul
DSports: mística mundialista y el regreso de una leyenda
La señal exclusiva de DirecTV presentará una de las grandes particularidades de este Mundial, sumando experiencia bajo los tres palos y el regreso a la Copa del Mundo del máximo referente de la prensa gráfica y televisiva del país.
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Relatos: Gustavo Kuffner
- Comentarios: Sergio Goycochea y Enrique Macaya Márquez
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