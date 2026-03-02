Ni Boca ni River: Cuti Romero eligió al más grande de Argentina y sorprendió con su respuesta
En un juego, el defensor reveló cuál es el equipo más grande de Argentina y su elección sorprendió. Mac Allister optó por Boca y Enzo Fernández por River.
Cristian Romero es una de las piezas clave de la Selección Argentina en los últimos años y uno de los zagueros más destacados de la Premier League. Sin embargo, esta vez no fue noticia por su rendimiento en el Tottenham, sino por una respuesta que generó repercusión entre los hinchas. En un juego organizado por ESPN con futbolistas argentinos que militan en Inglaterra, la consigna fue directa: “¿Cuál es el equipo más grande de tu país?”. Además del Cuti, participaron Alexis Mac Allister y Enzo Fernández.
La elección de Cuti Romero y su vínculo con Belgrano
Lejos de meterse en la clásica grieta entre River y Boca, Romero optó por el club que lo vio nacer futbolísticamente. “No me quiero meter en problemas…”, comenzó diciendo entre risas. Luego completó: “Son todos buenos equipos, pero me voy a quedar con Belgrano porque es de donde salí y donde crecí”.
El defensor surgió de las inferiores del Pirata y debutó en la Primera División en la temporada 2016/17. También formó parte del plantel en la 2017/18 y, tras disputar 19 partidos, dio el salto al fútbol italiano. Su carrera continuó en Genoa, tuvo un gran rendimiento en Atalanta y en 2021 fue adquirido por Tottenham, donde se consolidó como uno de los centrales más importantes de Europa.
Mac Allister eligió Boca y Enzo Fernández a River
Las otras respuestas no sorprendieron tanto. Alexis Mac Allister, actualmente en Liverpool, eligió a Boca, club en el que jugó antes de emigrar al exterior. Por su parte, Enzo Fernández, mediocampista del Chelsea, se inclinó por River Plate, institución en la que se formó y dio sus primeros pasos como profesional. Las elecciones reflejaron la historia personal de cada futbolista y, como era de esperar, reavivaron el debate eterno sobre cuál es el equipo más grande del fútbol argentino.
