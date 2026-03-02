Ni Boca ni River: Cuti Romero eligió al más grande de Argentina y sorprendió con su respuesta

Cristian Romero es una de las piezas clave de la Selección Argentina en los últimos años y uno de los zagueros más destacados de la Premier League. Sin embargo, esta vez no fue noticia por su rendimiento en el Tottenham, sino por una respuesta que generó repercusión entre los hinchas. En un juego organizado por ESPN con futbolistas argentinos que militan en Inglaterra, la consigna fue directa: “¿Cuál es el equipo más grande de tu país?”. Además del Cuti, participaron Alexis Mac Allister y Enzo Fernández.