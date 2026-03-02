Ryoga Kida rompió una racha de 25 años en el fútbol argentino que tenía a Boca como antecedente
Con su gol en el 1-1 de Argentinos Juniors ante Barracas, el futbolista se convirtió en el segundo japonés en marcar en Argentina: todos los detalles.
Este domingo, Argentinos Juniors igualó 1-1 frente a Barracas Central en el estadio Diego Armando Maradona por la octava fecha del Torneo Apertura 2026. Rodrigo Insúa abrió el marcador a los 10 minutos del primer tiempo para el Guapo, pero en una de las últimas jugadas del encuentro apareció Ryoga Kida para sellar el empate definitivo en La Paternal.
El tanto no solo significó su estreno goleador en la máxima categoría de nuestro país, sino que además tuvo un peso histórico. Kida se convirtió en el segundo futbolista japonés en marcar en el fútbol argentino y cortó una sequía que se extendía desde hace 25 años.
El antecedente de Boca y Naohiro Takahara
El 23 de septiembre de 2001, Naohiro Takahara anotó en la goleada 6-1 de Boca ante Lanús en La Bombonera. Desde aquel día no se habían registrado goles de jugadores nacidos en Japón en el país. Ese fue, además, el único tanto de Takahara con la camiseta del Xeneize. El delantero disputó apenas 7 partidos y su llegada nunca fue presentada oficialmente como una movida comercial, aunque siempre se vinculó con la intención de posicionar a Boca en el mercado japonés y ganar adeptos en Asia.
El repaso de todos los japoneses que jugaron en el fútbol argentino
Takahara fue el primer japonés en jugar en el fútbol argentino en 2001. Años más tarde, entre 2006 y 2008, Yusuke Kato pasó por Huracán y también por Defensores de Belgrano. Ya en 2026, Ryoga Kida hizo su estreno en la Primera División con Argentinos Juniors y ahora escribió su propio capítulo en la historia. Con su gol ante Barracas Central, no solo rescató un punto para el Bicho, sino que también volvió a poner a Japón en las estadísticas del fútbol argentino después de un cuarto de siglo.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario