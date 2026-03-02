Ryoga Kida rompió una racha de 25 años en el fútbol argentino que tenía a Boca como antecedente

El repaso de todos los japoneses que jugaron en el fútbol argentino

Takahara fue el primer japonés en jugar en el fútbol argentino en 2001. Años más tarde, entre 2006 y 2008, Yusuke Kato pasó por Huracán y también por Defensores de Belgrano. Ya en 2026, Ryoga Kida hizo su estreno en la Primera División con Argentinos Juniors y ahora escribió su propio capítulo en la historia. Con su gol ante Barracas Central, no solo rescató un punto para el Bicho, sino que también volvió a poner a Japón en las estadísticas del fútbol argentino después de un cuarto de siglo.