Con muchos errores, Los Pumas cayeron ante los Springboks en Vélez

Un nuevo scrum dominante permitió que Cameron Hanekom apoyara y Handre Pollard estableciera el 17-10 que resultaría definitivo. En tiempo cumplido, Los Pumas tuvieron la chance de igualar, ya que tras un penal y line, movieron la pelota hasta la bandera, pero Moroni no pudo controlar el pase.

Entre lo más destacado en el equipo argentino estuvieron los debuts del pilar Francisco Moreno, desde el XV titular, y el tercera línea Juan Penoucos, que ingresó en el complemento por Grondona.

Luego de la visita a Dublín, los próximos compromisos del combinado argentino por la Nations Championship se prevén para el 14 de noviembre ante Italia (en Génova) y el 21 de noviembre ante Francia (en Saint-Denis).