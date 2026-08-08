Con muchos errores, Los Pumas cayeron ante los Springboks en Vélez
El combinado argentino cayó ante el sudafricano, ambos con muchos suplentes, en un partido preparatorio disputado en el José Amalfitani con la vista puesta los próximos compromisos por la Nations Championship.
Los Pumas cayeron por 17 a 10 ante los Springboks en un test match disputado en el Estadio José Amalfitani como preparación para las próximas fechas de Nations Championship que incluye, además de la Argentina y Sudáfrica, a Inglaterra, Francia, Irlanda, Escocia, Gales, Italia, Australia, Nueva Zelanda, Fiyi y Japón
La selección argentina comenzó bien pero no pudo aguantar la ventaja en la segunda etapa y perdió ante el combinado de Sudáfrica, que al igual que el nacional, puso mayoría de suplentes pensando en la próxima ventana del Championship: el 6 de noviembre Los Pumas visitarán a Irlanda y al día siguiente Sudáfrica hará lo propio a Italia.
En cuanto al partido disputado este sábado en Vélez, el equipo argentino comenzó mejor y abrió el marcador antes de los dos minutos con un penal de Santiago Carreras. También hubo un try de Benjamín Grondona a los nueve minutos de la primera etapa, para poner el encuentro 10-3.
Argentina resistió con su defensa hasta que Edwill van der Merwe llegó al try sobre el cierre del primer tiempo, tras una buena combinación de los backs, para el resultado 10-10 con el que concluyó la primera etapa.
Los Springboks tuvieron dificultades para encontrar fluidez, aunque progresivamente dominaron la posesión. En el complemento, controlaron el juego, aunque Carreras tuvo un penal que pegó en el poste y la Argentina perdió oportunidades por errores en el line.
Un nuevo scrum dominante permitió que Cameron Hanekom apoyara y Handre Pollard estableciera el 17-10 que resultaría definitivo. En tiempo cumplido, Los Pumas tuvieron la chance de igualar, ya que tras un penal y line, movieron la pelota hasta la bandera, pero Moroni no pudo controlar el pase.
Entre lo más destacado en el equipo argentino estuvieron los debuts del pilar Francisco Moreno, desde el XV titular, y el tercera línea Juan Penoucos, que ingresó en el complemento por Grondona.
Luego de la visita a Dublín, los próximos compromisos del combinado argentino por la Nations Championship se prevén para el 14 de noviembre ante Italia (en Génova) y el 21 de noviembre ante Francia (en Saint-Denis).
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