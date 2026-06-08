Atenta Selección Argentina: Colombia venció a Jordania 2-0 antes del Mundial 2026
La selección cafetera utilizó el amistoso para probar variantes, dar minutos a todos los convocados y llegar con buenas sensaciones al debut en la Copa del Mundo 2026.
La Selección de Colombia completó su preparación para el Mundial 2026 con una victoria que dejó conformes tanto al cuerpo técnico como a los aficionados. En el Snapdragon Stadium de San Diego, el conjunto conducido por Néstor Lorenzo derrotó 2-0 a Jordania en el último amistoso previo al inicio de la máxima cita del fútbol internacional, en un encuentro que sirvió para ajustar detalles y evaluar distintas alternativas dentro del plantel.
El principal protagonista de la noche fue Jhon Arias, autor de los dos goles que sellaron el triunfo cafetero. Su actuación ratificó el gran momento futbolístico que atraviesa y le permitió consolidarse como una de las piezas más importantes dentro del esquema colombiano de cara al certamen que comenzará en los próximos días.
Pese al resultado favorable, el encuentro comenzó con algunas dificultades para los vecinos. Jordania sorprendió en los primeros minutos y estuvo muy cerca de abrir el marcador cuando un potente remate impactó contra uno de los postes defendidos por Camilo Vargas. Esa acción encendió las alarmas en el conjunto sudamericano, que a partir de entonces tomó el control del balón y comenzó a imponer condiciones.
Con el correr de los minutos apareció la circulación que pretendía Lorenzo. La movilidad de Luis Díaz, James Rodríguez y Jhon Arias empezó a generar espacios en la defensa rival. El combinado tricolor mostró momentos de buen fútbol asociado y construyó varias aproximaciones peligrosas hasta que finalmente logró romper la resistencia jordana cerca del cierre de la primera etapa.
El primer gol llegó a los 41 minutos: Arias recibió sobre el sector izquierdo, encaró hacia el centro del campo y sacó un remate preciso al segundo palo tras una asistencia de James Rodríguez. La jugada reflejó una de las virtudes más importantes del equipo: la capacidad de combinar velocidad, técnica y precisión en los últimos metros.
Con la ventaja a favor, Colombia manejó el desarrollo del segundo tiempo con mayor tranquilidad. Lorenzo aprovechó el encuentro para realizar múltiples modificaciones y observar a la totalidad de los convocados. Entre los cambios más destacados estuvieron los ingresos de Juan Fernando Quintero, Jaminton Campaz, Richard Ríos, Álvaro Montero y Santiago Arias, entre otros futbolistas que sumaron minutos pensando en el Mundial.
El segundo tanto llegó a los 55 minutos y nuevamente tuvo a Arias como protagonista: la acción nació en una combinación colectiva que involucró a James Rodríguez, Jefferson Lerma y Santiago Arias. El lateral envió un centro preciso al área y el atacante apareció para definir y establecer el 2-0 definitivo.
Durante el tramo final el ritmo disminuyó considerablemente. El combinado sudamericano administró la ventaja sin sobresaltos y los jordanos ya no encontraron herramientas para inquietar el arco rival. El cuerpo técnico aprovechó además las pausas de hidratación para transmitir indicaciones y realizar ajustes tácticos pensando en el debut mundialista.
Más allá del resultado, el encuentro dejó conclusiones positivas para Lorenzo. El equipo mostró orden, variantes ofensivas y una buena respuesta física de todos los convocados. Con la victoria consumada, Colombia cerró su preparación con confianza y ahora concentra toda su atención en el inicio de la Copa del Mundo, donde buscará trasladar estas buenas sensaciones a la competencia oficial.
Mirá el resumen de la victoria de Colombia sobre Jordania antes del Mundial 2026
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