Atenta Selección Argentina: Colombia venció a Jordania 2-0 antes del Mundial 2026

El primer gol llegó a los 41 minutos: Arias recibió sobre el sector izquierdo, encaró hacia el centro del campo y sacó un remate preciso al segundo palo tras una asistencia de James Rodríguez. La jugada reflejó una de las virtudes más importantes del equipo: la capacidad de combinar velocidad, técnica y precisión en los últimos metros.

Con la ventaja a favor, Colombia manejó el desarrollo del segundo tiempo con mayor tranquilidad. Lorenzo aprovechó el encuentro para realizar múltiples modificaciones y observar a la totalidad de los convocados. Entre los cambios más destacados estuvieron los ingresos de Juan Fernando Quintero, Jaminton Campaz, Richard Ríos, Álvaro Montero y Santiago Arias, entre otros futbolistas que sumaron minutos pensando en el Mundial.

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El segundo tanto llegó a los 55 minutos y nuevamente tuvo a Arias como protagonista: la acción nació en una combinación colectiva que involucró a James Rodríguez, Jefferson Lerma y Santiago Arias. El lateral envió un centro preciso al área y el atacante apareció para definir y establecer el 2-0 definitivo.

Durante el tramo final el ritmo disminuyó considerablemente. El combinado sudamericano administró la ventaja sin sobresaltos y los jordanos ya no encontraron herramientas para inquietar el arco rival. El cuerpo técnico aprovechó además las pausas de hidratación para transmitir indicaciones y realizar ajustes tácticos pensando en el debut mundialista.

Más allá del resultado, el encuentro dejó conclusiones positivas para Lorenzo. El equipo mostró orden, variantes ofensivas y una buena respuesta física de todos los convocados. Con la victoria consumada, Colombia cerró su preparación con confianza y ahora concentra toda su atención en el inicio de la Copa del Mundo, donde buscará trasladar estas buenas sensaciones a la competencia oficial.

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