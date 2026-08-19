Barcelona va por Lautaro Martínez: la postura del delantero argentino
Tras caerse la opción de Julián Álvarez y con la partida de Robert Lewandowski, Hansi Flick pidió acelerar por el capitán del Inter: todos los detalles.
El mercado de pases europeo entró en su etapa de definiciones y una noticia sacudió de lleno a la Selección Argentina. Con la partida confirmada de Robert Lewandowski rumbo a la MLS y la frustrada negociación por Julián Álvarez, Barcelona salió con todo a la caza de un centrodelantero de jerarquía internacional. El elegido por el entrenador Hansi Flick tiene nombre y apellido: Lautaro Martínez.
A pocos días del cierre de la ventana de transferencias en el Viejo Continente, la dirigencia culé estableció al goleador bahiense como su prioridad absoluta. El conjunto catalán, que ya concretó las incorporaciones de Karim Adeyemi, Anthony Gordon y Rodri, busca darle el toque final a un ataque de ensueño con la llegada del emblema y referente del Inter de Milán.
Las gestiones cobraron fuerza en las últimas horas tras una reunión clave mantenida en Madrid entre la cúpula directiva del club español y el agente del futbolista. Según reveló el periodista español Gerard Romero, el ex Racing mostró una predisposición total para vestir la camiseta azulgrana, abriendo de par en par la posibilidad de iniciar un traspaso que promete ser el gran culebrón del verano europeo.
Sin embargo, la ingeniería financiera no será sencilla. Lautaro Martínez es la máxima figura y capitán del conjunto italiano, donde tiene contrato firmado hasta junio de 2029 y no cuenta con cláusula de rescisión. Al no existir una cifra de salida fijada, las dirigencias deberán sentarse a negociar mano a mano una transferencia que ronda una cotización cercana a los 85 millones de dólares.
Con el reloj corriendo hacia el límite del 1° de septiembre, Barcelona prepara una ofensiva final para destrabar la salida del atacante de 28 años. De concretarse la operación, el bahiense dará un salto de impacto en su carrera para transformarse en el nuevo referente de área en el Camp Nou.
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