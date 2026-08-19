Barcelona va por Lautaro Martínez: la postura del delantero argentino

El mercado de pases europeo entró en su etapa de definiciones y una noticia sacudió de lleno a la Selección Argentina. Con la partida confirmada de Robert Lewandowski rumbo a la MLS y la frustrada negociación por Julián Álvarez, Barcelona salió con todo a la caza de un centrodelantero de jerarquía internacional. El elegido por el entrenador Hansi Flick tiene nombre y apellido: Lautaro Martínez.