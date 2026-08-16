Rodri es nuevo jugador de Barcelona por una cifra millonaria

Rodri fue elegido Balón de Oro en 2024 y posteriormente tuvo un papel destacado en el Mundial 2026, donde España se consagró campeona y el mediocampista fue elegido como el mejor jugador del torneo.

Manchester City piensa en Enzo Fernández

La salida de Rodri también podría generar otro movimiento importante en el mercado. Manchester City ya tendría en carpeta a Enzo Fernández como una de las principales alternativas para reforzar su mediocampo.

El club inglés buscaría utilizar parte del dinero obtenido por la transferencia del español para intentar avanzar por el argentino, aunque Chelsea pretende una cifra cercana a 140 millones de euros para desprenderse del campeón del mundo. Además, la posible venta de Reijnders a Al Qadsiah por 60 millones de euros le daría todavía mayor margen económico al City.