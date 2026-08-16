Rodri es nuevo jugador de Barcelona por una cifra millonaria
El mediocampista español dejará Inglaterra después de varias temporadas y se convertirá en refuerzo del conjunto catalán, que le ganó la pulseada a Real Madrid.
Barcelona dio el gran golpe del mercado de pases y cerró la incorporación de Rodri, uno de los mediocampistas más destacados del fútbol mundial. El conjunto catalán llegó a un acuerdo con Manchester City por el pase del español, quien había sido pretendido durante las últimas semanas por Real Madrid.
La operación fue confirmada por el periodista especializado en transferencias Fabrizio Romano, quien informó que Manchester City aceptó la última propuesta presentada por Barcelona y dio luz verde para concretar la salida del futbolista de 30 años.
De esta manera, Rodri cambiará de club después de varias temporadas en Inglaterra y regresará al fútbol español. Su llegada al Barça representa uno de los movimientos más importantes del mercado, especialmente por el nivel del jugador y por la disputa que había generado su futuro entre los dos gigantes de España. Según informó David Ornstein, la propuesta aceptada por Manchester City contempla 60 millones de euros fijos más otros 11 millones en variables, por lo que la operación podría alcanzar una cifra cercana a los 71 millones de euros.
El contexto contractual también fue determinante para que el conjunto inglés aceptara la transferencia. Rodri ingresaba en el último año de su vínculo con Manchester City y, de acuerdo con la información publicada, ya había comunicado que no tenía intención de aceptar una propuesta para extender su contrato.
Rodri eligió Barcelona por encima de Real Madrid
Durante buena parte del mercado, Real Madrid apareció como el principal candidato para quedarse con Rodri. El mediocampista era uno de los grandes objetivos del conjunto madrileño, pero las negociaciones no llegaron a buen puerto. Esa situación permitió que Barcelona avanzara y terminara cerrando el acuerdo con Manchester City. El conjunto catalán se queda así con un futbolista que viene de protagonizar un período extraordinario con la Selección de España.
Rodri fue elegido Balón de Oro en 2024 y posteriormente tuvo un papel destacado en el Mundial 2026, donde España se consagró campeona y el mediocampista fue elegido como el mejor jugador del torneo.
Manchester City piensa en Enzo Fernández
La salida de Rodri también podría generar otro movimiento importante en el mercado. Manchester City ya tendría en carpeta a Enzo Fernández como una de las principales alternativas para reforzar su mediocampo.
El club inglés buscaría utilizar parte del dinero obtenido por la transferencia del español para intentar avanzar por el argentino, aunque Chelsea pretende una cifra cercana a 140 millones de euros para desprenderse del campeón del mundo. Además, la posible venta de Reijnders a Al Qadsiah por 60 millones de euros le daría todavía mayor margen económico al City.
Temas
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario