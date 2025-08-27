Atento Boca: Aaron Anselmino dejó Chelsea para jugar a préstamo en Borussia Dortmund
El joven defensor argentino, sin minutos en los Blues, se sumó al club alemán a préstamo por una temporada y podría debutar pronto en la Bundesliga.
Aaron Anselmino fue presentado este miércoles como nuevo jugador del Borussia Dortmund, marcando un paso importante en su carrera tras un semestre complicado en el Chelsea. El zaguero pampeano, de 20 años, llegó al club alemán en calidad de préstamo hasta el 30 de junio de 2026, buscando acumular experiencia y continuidad en una de las ligas más exigentes del continente.
El defensor arribó a los Blues en enero del año pasado, tras 23 partidos con Boca y un traspaso valuado en 18 millones de dólares. Su adaptación al equipo londinense fue lenta, lo que limitó su participación: solo integró el banco de suplentes en tres ocasiones y tuvo minutos en el Mundial de Clubes en Estados Unidos, debutando en octavos de final ante Benfica cuando el partido ya estaba definido.
Sin embargo, Enzo Maresca le indicó que debía buscar un nuevo destino para seguir desarrollándose. El Submarino Amarillo alemán se convirtió en esa oportunidad. El club alemán acordó un préstamo por un año sin opción de compra, satisfaciendo a ambas partes.
Sebastian Kehl, director deportivo del Dortmund, elogió al defensor argentino: "Hemos seguido a Aaron desde su etapa en Boca Juniors. Es un jugador talentoso que ha demostrado calidad desde muy joven. Lo necesitamos de inmediato y estamos deseando verlo con la camiseta negra y amarilla".
Anselmino se presentó con el número 28 y participó de un breve cuestionario para las redes oficiales del club. Su llegada coincide con la baja por lesiones de Niklas Süle y Nico Schlotterbeck, mientras que Filipo Mane fue expulsado en el debut de la Bundesliga ante St. Pauli. Esto podría acelerar su participación en el primer equipo, donde también se cuenta con Waldemar Anton como central natural y la opción de reconvertir a Emre Can o Rami Bensebaini si fuera necesario.
El Dortmund, que inició la temporada con dudas, eliminó al Rot-Weiss Essen por la Copa de Alemania y empató 3 a 3 en la Bundesliga ante St. Pauli, remontando un 3-1 en los últimos minutos. Con este escenario, Anselmino tendrá la oportunidad de jugar en un club histórico, competir por la Bundesliga y debutar en la UEFA Champions League, consolidando su crecimiento profesional en Europa.
