Atento Boca: Aaron Anselmino dejó Chelsea para jugar a préstamo en Borussia Dortmund

aaron anselmino dortmund borussia

Anselmino se presentó con el número 28 y participó de un breve cuestionario para las redes oficiales del club. Su llegada coincide con la baja por lesiones de Niklas Süle y Nico Schlotterbeck, mientras que Filipo Mane fue expulsado en el debut de la Bundesliga ante St. Pauli. Esto podría acelerar su participación en el primer equipo, donde también se cuenta con Waldemar Anton como central natural y la opción de reconvertir a Emre Can o Rami Bensebaini si fuera necesario.

El Dortmund, que inició la temporada con dudas, eliminó al Rot-Weiss Essen por la Copa de Alemania y empató 3 a 3 en la Bundesliga ante St. Pauli, remontando un 3-1 en los últimos minutos. Con este escenario, Anselmino tendrá la oportunidad de jugar en un club histórico, competir por la Bundesliga y debutar en la UEFA Champions League, consolidando su crecimiento profesional en Europa.