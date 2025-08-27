Nicolás Ramírez, al clásico San Lorenzo-Huracán: los árbitros de la fecha 7 del Torneo Clausura

En Mar del Plata, el domingo desde las 14:30, el Xeneize enfrentará al Tiburón bajo la supervisión de Sebastián Zunino, con José Carreras en el VAR. Este encuentro es clave para el Xeneize, que intenta consolidar su posición en la tabla del Clausura 2025 y necesita un arbitraje que permita un desarrollo fluido del partido sin interrupciones polémicas.

Por su parte, el Millonario recibirá al Santo sanjuanino a partir de las 19:15 en el Monumental, con Darío Herrera como juez principal y Germán Delfino a cargo de la asistencia de video. La fecha 7 promete emociones y, como siempre, los árbitros serán protagonistas en medio de la pasión y la expectativa de hinchas y jugadores por igual.

Todos los árbitros de la fecha 7 del Torneo Clasusura

Viernes 29 de agosto

19.00 Banfield vs. Tigre (Zona A)

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti

Árbitro asistente 2: Lucas Pardo

Cuarto árbitro: Marcos Recalde

VAR: Fernando Espinoza

AVAR: Jorge Broggi

19.00 Newell’s vs. Barracas Central (Zona A)

Árbitro: Hernán Mastrángelo

Árbitro asistente 1: Hugo Paez

Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti

Cuarto árbitro: Mariano Negrete

VAR: Pablo Dóvalo

AVAR: Diego Romero

21.15 Instituto vs. Independiente (Zona B)

Árbitro: Luis Lobo Medina

Árbitro asistente 1: Cristian Navarro

Árbitro asistente 2: Marcelo Bistocco

Cuarto árbitro: Jorge Ethen

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Lucas Cavallero

Sábado 30 de agosto

14.45 San Lorenzo vs. Huracán (Interzonal)

Árbitro: Nicolás Ramírez

Árbitro asistente 1: Pablo González

Árbitro asistente 2: Pablo Acevedo

Cuarto árbitro: Ariel Penel

VAR: Hector Paletta

AVAR: Diego Verlotta

17.00 Central Córdoba vs. Estudiantes (Zona A)

Árbitro: Andrés Gariano

Árbitro asistente 1: Juan Del Fueyo

Árbitro asistente 2: Belén Bevilacqua

Cuarto árbitro: Maximiliano Silcan Jerez

VAR: Diego Ceballos

AVAR: Nelson Sosa

17.00 Independiente Rivadavia vs. Argentinos Juniors (Zona A)

Árbitro: Facundo Tello

Árbitro asistente 1: Facundo Rodriguez

Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda

Cuarto árbitro: Facundo Rojo Casal

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Laura Fortunato

19.15 Sarmiento vs. Rosario Central (Zona B)

Árbitro: Andrés Merlos

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Julio Fernández

Cuarto árbitro: Joaquin Gil

VAR: Gastón Monsón Brizuela

AVAR: Gastón Suárez

21.30 Vélez vs. Lanús (Zona B)

Árbitro: Sebastián Martínez

Árbitro asistente 1: Diego Bonfá

Árbitro asistente 2: Adrián Delbarba

Cuarto árbitro: Damián Rubino

VAR: Jorge Baliño

AVAR: Matías Bianchi

Domingo 31 de agosto

14.30 Aldosivi vs. Boca (Zona A)

Árbitro: Sebastián Zunino

Árbitro asistente 1: Miguel Savorani

Árbitro asistente 2: José Castelli

Cuarto árbitro: Javier Delbarba

VAR: José Carreras

AVAR: Gisella Trucco

16.45 Talleres vs. Deportivo Riestra (Zona B)

Árbitro: Bryan Ferreyra

Árbitro asistente 1: Damián Espinoza

Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou

Cuarto árbitro: Agustín Vegetti

VAR: Fernando Echenique

AVAR: Javier Uziga

16.45 Defensa y Justicia vs. Belgrano (Zona A)

Árbitro: Felipe Viola

Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Árbitro asistente 2: Carla López

Cuarto árbitro: Nicolás Mastroieni

VAR: Ariel Penel

AVAR: Wenceslao Meneses

19.15 River vs. San Martín SJ (Zona B)

Árbitro asistente 1: Juan Mamani

Árbitro asistente 2: Agustín Méndez

Cuarto árbitro: Juan Cruz Robledo

VAR: Germán Delfino

AVAR: Mariana De Almeida

21.15 Racing vs. Unión (Zona A)

Árbitro: Nazareno Arasa

Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri

Árbitro asistente 2: Gisella Bosso

Cuarto árbitro: Marcelo Sanz

VAR: Álvaro Carranza

AVAR: Joaquin Gil

Lunes 1° de septiembre

17.00 Gimnasia vs. Atlético Tucumán (Zona B)

Árbitro: Pablo Dóvalo

Árbitro asistente 1: Andrés Barbieri

Árbitro asistente 2: Lucas Ripoli

Cuarto árbitro: Diego Ceballos

VAR: Fabricio Llobet

AVAR: Javier Mihura

19.15 Platense vs. Godoy Cruz (Zona B)

Árbitro: Nicolás Lamolina

Árbitro asistente 1: Gerardo Lencina

Árbitro asistente 2: Daiana Milone

Cuarto árbitro: Nelson Sosa

VAR: Salomé Di Iorio

AVAR: Franco Acita.