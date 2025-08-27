Nicolás Ramírez, al clásico San Lorenzo-Huracán: los árbitros de la fecha 7 del Torneo Clausura
La Liga Profesional confirmó a los jueces para los encuentros más destacados, incluyendo los duelos de Boca y River.
La Liga Profesional de Fútbol (LPF) publicó la lista de árbitros que dirigirán los encuentros de la fecha 7 del Torneo Clausura 2025, en una jornada marcada por clásicos y partidos de alto interés. Entre los choques más esperados se encuentra el clásico interzonal entre San Lorenzo y Huracán, que se disputará en el Nuevo Gasómetro, y los compromisos de Boca ante Aldosivi y de River frente a San Martín de San Juan.
Para el esperado duelo entre el Ciclón y el Globo, la LPF decidió confiar nuevamente en Nicolás Ramírez, un árbitro que ya protagonizó el clásico del año pasado, cuando su desempeño fue objeto de críticas de ambos clubes tras el empate 1-1.
La designación de Ramírez para este partido no solo genera expectativas entre los hinchas, sino también la oportunidad para que el juez intente reivindicar su actuación en una de las fechas más sensibles del calendario. Ramírez estará acompañado en el VAR por Héctor Paletta, buscando garantizar una asistencia tecnológica que minimice errores y controversias.
En Mar del Plata, el domingo desde las 14:30, el Xeneize enfrentará al Tiburón bajo la supervisión de Sebastián Zunino, con José Carreras en el VAR. Este encuentro es clave para el Xeneize, que intenta consolidar su posición en la tabla del Clausura 2025 y necesita un arbitraje que permita un desarrollo fluido del partido sin interrupciones polémicas.
Por su parte, el Millonario recibirá al Santo sanjuanino a partir de las 19:15 en el Monumental, con Darío Herrera como juez principal y Germán Delfino a cargo de la asistencia de video. La fecha 7 promete emociones y, como siempre, los árbitros serán protagonistas en medio de la pasión y la expectativa de hinchas y jugadores por igual.
Todos los árbitros de la fecha 7 del Torneo Clasusura
Viernes 29 de agosto
19.00 Banfield vs. Tigre (Zona A)
- Árbitro: Yael Falcón Pérez
- Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
- Árbitro asistente 2: Lucas Pardo
- Cuarto árbitro: Marcos Recalde
- VAR: Fernando Espinoza
- AVAR: Jorge Broggi
19.00 Newell’s vs. Barracas Central (Zona A)
- Árbitro: Hernán Mastrángelo
- Árbitro asistente 1: Hugo Paez
- Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti
- Cuarto árbitro: Mariano Negrete
- VAR: Pablo Dóvalo
- AVAR: Diego Romero
21.15 Instituto vs. Independiente (Zona B)
- Árbitro: Luis Lobo Medina
- Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
- Árbitro asistente 2: Marcelo Bistocco
- Cuarto árbitro: Jorge Ethen
- VAR: Silvio Trucco
- AVAR: Lucas Cavallero
Sábado 30 de agosto
14.45 San Lorenzo vs. Huracán (Interzonal)
- Árbitro: Nicolás Ramírez
- Árbitro asistente 1: Pablo González
- Árbitro asistente 2: Pablo Acevedo
- Cuarto árbitro: Ariel Penel
- VAR: Hector Paletta
- AVAR: Diego Verlotta
17.00 Central Córdoba vs. Estudiantes (Zona A)
- Árbitro: Andrés Gariano
- Árbitro asistente 1: Juan Del Fueyo
- Árbitro asistente 2: Belén Bevilacqua
- Cuarto árbitro: Maximiliano Silcan Jerez
- VAR: Diego Ceballos
- AVAR: Nelson Sosa
17.00 Independiente Rivadavia vs. Argentinos Juniors (Zona A)
- Árbitro: Facundo Tello
- Árbitro asistente 1: Facundo Rodriguez
- Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda
- Cuarto árbitro: Facundo Rojo Casal
- VAR: Lucas Novelli
- AVAR: Laura Fortunato
19.15 Sarmiento vs. Rosario Central (Zona B)
- Árbitro: Andrés Merlos
- Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
- Árbitro asistente 2: Julio Fernández
- Cuarto árbitro: Joaquin Gil
- VAR: Gastón Monsón Brizuela
- AVAR: Gastón Suárez
21.30 Vélez vs. Lanús (Zona B)
- Árbitro: Sebastián Martínez
- Árbitro asistente 1: Diego Bonfá
- Árbitro asistente 2: Adrián Delbarba
- Cuarto árbitro: Damián Rubino
- VAR: Jorge Baliño
- AVAR: Matías Bianchi
Domingo 31 de agosto
14.30 Aldosivi vs. Boca (Zona A)
- Árbitro: Sebastián Zunino
- Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
- Árbitro asistente 2: José Castelli
- Cuarto árbitro: Javier Delbarba
- VAR: José Carreras
- AVAR: Gisella Trucco
16.45 Talleres vs. Deportivo Riestra (Zona B)
- Árbitro: Bryan Ferreyra
- Árbitro asistente 1: Damián Espinoza
- Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou
- Cuarto árbitro: Agustín Vegetti
- VAR: Fernando Echenique
- AVAR: Javier Uziga
16.45 Defensa y Justicia vs. Belgrano (Zona A)
- Árbitro: Felipe Viola
- Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
- Árbitro asistente 2: Carla López
- Cuarto árbitro: Nicolás Mastroieni
- VAR: Ariel Penel
- AVAR: Wenceslao Meneses
19.15 River vs. San Martín SJ (Zona B)
- Árbitro asistente 1: Juan Mamani
- Árbitro asistente 2: Agustín Méndez
- Cuarto árbitro: Juan Cruz Robledo
- VAR: Germán Delfino
- AVAR: Mariana De Almeida
21.15 Racing vs. Unión (Zona A)
- Árbitro: Nazareno Arasa
- Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri
- Árbitro asistente 2: Gisella Bosso
- Cuarto árbitro: Marcelo Sanz
- VAR: Álvaro Carranza
- AVAR: Joaquin Gil
Lunes 1° de septiembre
17.00 Gimnasia vs. Atlético Tucumán (Zona B)
- Árbitro: Pablo Dóvalo
- Árbitro asistente 1: Andrés Barbieri
- Árbitro asistente 2: Lucas Ripoli
- Cuarto árbitro: Diego Ceballos
- VAR: Fabricio Llobet
- AVAR: Javier Mihura
19.15 Platense vs. Godoy Cruz (Zona B)
- Árbitro: Nicolás Lamolina
- Árbitro asistente 1: Gerardo Lencina
- Árbitro asistente 2: Daiana Milone
- Cuarto árbitro: Nelson Sosa
- VAR: Salomé Di Iorio
- AVAR: Franco Acita.
