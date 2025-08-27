Néstor Grindetti y la defensa de Independiente en Conmebol: "Lo de la U. es vergonzoso"

Las frases más destacadas de Néstor Grindetti

"Queremos empezar condenando la violencia en todas sus formas".

"Emitimos un informe demostrando que Independiente no fue responsable, sino víctima de ataques violentos, premeditados e intencionados".

"El reglamento de Conmebol asigna al organizador la responsabilidad del evento, pero eso no significa que el club haya sido responsable de los actos violentos ni de la suspensión del partido".

"El partido se canceló exclusivamente por la violencia de la parcialidad visitante, como lo acreditan los informes del árbitro".

"Independiente cumplió con todas sus obligaciones, pero no puede reemplazar las funciones de las fuerzas de seguridad".

Néstor Grindetti: "EL ACCIONAR DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE Y SUS DIRIGENTES ES VERGONZOSO".

El operativo de seguridad

Desde el club detallaron el amplio operativo que se había implementado para el encuentro, catalogado como de alto riesgo:

650 efectivos policiales

150 agentes de seguridad privada

14 funcionarios de Aprevide

45 móviles operativos

330 controles de acceso

12 efectivos de bomberos

6 unidades de terapia intensiva móvil

16 socorristas, 7 médicos y 15 enfermeros

Ahora, será Conmebol la que defina el futuro del club en el certamen y las sanciones que se aplicarán tras el escándalo.