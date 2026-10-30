Atento Boca: Atlético Mineiro perdió el clásico con Cruzeiro y se le lesionaron dos jugadores
El equipo de Eduardo Domínguez perdió por tercer partido consecutivo y sufrió dos posibles bajas sensibles a pocas semanas de enfrentar al Xeneize.
Atlético Mineiro recibió dos malas noticias en la derrota por 1-0 frente a Cruzeiro. El equipo dirigido por Eduardo Domínguez, que será rival de Boca en la final de la Copa Sudamericana 2026 del próximo 21 de noviembre en Barranquilla, terminó el clásico con dos futbolistas lesionados y preocupación por sus respectivos estados físicos.
Los casos que encendieron las alarmas fueron los de Vitao y Reinier, dos jugadores que forman parte de la estructura del entrenador argentino y cuya presencia en la definición continental todavía está en duda.
Vitao chocó con su arquero y fue trasladado en ambulancia
La situación más impactante tuvo como protagonista a Vitao, defensor de apenas 18 años que se había ganado un lugar en el equipo titular. Durante el segundo tiempo, cuando el Galo estaba en desventaja, el zaguero intentó despejar una pelota parada y terminó chocando violentamente con Gabriel Delfim, su propio arquero. El impacto fue principalmente en el rostro.
El futbolista quedó tendido en el césped, levantó una mano para pedir asistencia y no consiguió incorporarse. El cuerpo médico ingresó rápidamente y debió retirarlo en camilla. Posteriormente, fue trasladado en ambulancia a un hospital para realizarle estudios. Por el momento no se conoció un diagnóstico oficial, aunque medios brasileños informaron que podría tratarse de una lesión cervical. Léo Duarte ingresó para reemplazarlo.
Reinier también salió lesionado y preocupa a Domínguez
La segunda complicación apareció pocos minutos después. Reinier sintió una molestia muscular, pidió el cambio y evidenció dificultades para apoyar uno de sus pies. El mediocampista ofensivo fue reemplazado por Caua Soares y ahora deberá someterse a estudios para determinar el alcance de la lesión.
Si se confirma un desgarro, el período habitual de recuperación ronda las tres semanas, por lo que llegaría con el tiempo justo para la final ante Boca. Mientras tanto, el Galo deberá esperar los resultados médicos para conocer con mayor precisión la situación de ambos futbolistas.
La derrota en el clásico y la final contra Boca
El equipo de Domínguez cayó 1-0 como local frente a Cruzeiro. El único gol del encuentro llegó en el comienzo, cuando Kaio Jorge recibió un centro desde la derecha y definió cambiándole el palo a Gabriel Delfim. Lucas Romero fue titular en el conjunto ganador y completó el partido.
Con este resultado, la Bestia Negra quedó tercero en el Brasileirao, con 57 puntos, mientras que el Gallo permanece en zona de clasificación a la Copa Sudamericana. Para el Xeneize, las lesiones representan un tema a seguir de cerca durante las próximas semanas.
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