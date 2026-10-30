Atento Boca: Atlético Mineiro perdió el clásico con Cruzeiro y se le lesionaron dos jugadores

Si se confirma un desgarro, el período habitual de recuperación ronda las tres semanas, por lo que llegaría con el tiempo justo para la final ante Boca. Mientras tanto, el Galo deberá esperar los resultados médicos para conocer con mayor precisión la situación de ambos futbolistas.

La derrota en el clásico y la final contra Boca

El equipo de Domínguez cayó 1-0 como local frente a Cruzeiro. El único gol del encuentro llegó en el comienzo, cuando Kaio Jorge recibió un centro desde la derecha y definió cambiándole el palo a Gabriel Delfim. Lucas Romero fue titular en el conjunto ganador y completó el partido.

Con este resultado, la Bestia Negra quedó tercero en el Brasileirao, con 57 puntos, mientras que el Gallo permanece en zona de clasificación a la Copa Sudamericana. Para el Xeneize, las lesiones representan un tema a seguir de cerca durante las próximas semanas.