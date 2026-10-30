"Vos ya sos eterno": el conmovedor homenaje de Boca a Diego Maradona el día de su cumpleaños

Juan, por su parte, evocó una imagen que quedó grabada para siempre en su memoria: “Vos saliste con la azul y oro, te paraste en el medio de la cancha y estabas tan contento, tan pleno, tan bostero. Solo con eso hiciste que esa tarde sea la mejor de mi vida”.

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La relación entre Diego y Boca quedó marcada por momentos inolvidables. Durante sus dos etapas en la institución, el Diez disputó 71 partidos oficiales, convirtió 35 goles y conquistó el Metropolitano de 1981.

Su primera llegada se produjo ese mismo año, después de destacarse en Argentinos Juniors. Allí compartió equipo con Miguel Brindisi y fue una de las grandes figuras del campeonato conseguido por el conjunto de la Ribera.

En 1995 regresó a la Bombonera y provocó una enorme expectativa entre los hinchas. Aunque su segundo ciclo tuvo altibajos deportivos, el reconocimiento de la gente permaneció intacto.