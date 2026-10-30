"Vos ya sos eterno": el conmovedor homenaje de Boca a Diego Maradona el día de su cumpleaños
El Xeneize publicó un video con testimonios de fanáticos de distintas generaciones y puntos del país.
En el día en que Diego Maradona habría cumplido 66 años, Boca le dedicó un homenaje que rápidamente despertó emociones entre sus simpatizantes. El club publicó una producción audiovisual protagonizada por hinchas de distintas edades y provincias, que compartieron mensajes para recordar al ídolo.
La iniciativa consistió en recrear llamadas telefónicas con el Diez. En ese contexto, los fanáticos pudieron expresar cuánto lo extrañan y transmitir el cariño que todavía sienten por quien se convirtió en una de las figuras más importantes de la historia xeneize.
Uno de los testimonios más conmovedores fue el de Manu, quien recordó a Maradona con una frase atravesada por el dolor: “¿Cómo te extraño, loco? Desde que se fue mi viejo que no puedo ver algo tuyo sin emocionarme”.
El emotivo video de Boca para recordar a Diego Maradona
Vicky también participó de la producción y dejó un mensaje que sintetizó el sentimiento de muchos hinchas: “Yo te hablo y te pienso siempre, vos ya sos eterno”.
Desde Tucumán, Óscar le expresó su agradecimiento por todo lo que representó para Boca: “Te extrañamos un montón. Lo que has hecho por nosotros no se va a olvidar nunca en la vida. Como quiera que estés, siempre te llamaré genio. Aguante Boca”.
Juan, por su parte, evocó una imagen que quedó grabada para siempre en su memoria: “Vos saliste con la azul y oro, te paraste en el medio de la cancha y estabas tan contento, tan pleno, tan bostero. Solo con eso hiciste que esa tarde sea la mejor de mi vida”.
Los números de Maradona en Boca y su vínculo con el Xeneize
La relación entre Diego y Boca quedó marcada por momentos inolvidables. Durante sus dos etapas en la institución, el Diez disputó 71 partidos oficiales, convirtió 35 goles y conquistó el Metropolitano de 1981.
Su primera llegada se produjo ese mismo año, después de destacarse en Argentinos Juniors. Allí compartió equipo con Miguel Brindisi y fue una de las grandes figuras del campeonato conseguido por el conjunto de la Ribera.
En 1995 regresó a la Bombonera y provocó una enorme expectativa entre los hinchas. Aunque su segundo ciclo tuvo altibajos deportivos, el reconocimiento de la gente permaneció intacto.
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