Boca-River y el GP de México: el plan de Franco Colapinto para seguir el partido desde el auto

Después de la clasificación, se animó a pronosticar el resultado con una frase que rápidamente se viralizó: “Boquita va a ganar”. Sin embargo, aquella vez su deseo no se cumplió. River se impuso por 1-0 gracias al gol de Manuel Lanzini.

Un año después volvió a vivir una situación parecida, esta vez durante su participación en el Gran Premio de Brasil como piloto de Alpine. Antes del partido, manifestó su ilusión de ver ganar al conjunto azul y oro. “Con un 2-0 estoy contento. Mientras gane Boca, estamos bien. Mientras sea Boquita el que gane”, había expresado.

En aquella oportunidad sí pudo festejar: el Xeneize se quedó con el triunfo por 2-0, con tantos de Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel. Ahora, el pilarense de 23 años afrontará un nuevo desafío con la camiseta azul y oro presente en sus pensamientos.

¿Cuándo se juega el Superclásico entre Boca y River?

Boca y River se enfrentarán este domingo 1° de noviembre, desde las 15:00, en la Bombonera, por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026.

¿Cómo es el cronograma del Gran Premio de México?

Viernes 30 de octubre

Práctica libre 1: 15.30 a 16.30.

Práctica libre 2: 19 a 20.

Sábado 31 de octubre

Práctica libre 3: 14.30 a 15.30.

Clasificación: 18 a 19.

Domingo 1 de noviembre