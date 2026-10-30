Boca-River y el GP de México: el plan de Franco Colapinto para seguir el partido desde el auto
El piloto argentino volverá a tener una coincidencia entre el calendario de la Fórmula 1 y el partido del Xeneize. Por ahora no hizo pronósticos...
Franco Colapinto tendrá un domingo con dos grandes compromisos en su agenda. Mientras se prepara para disputar el Gran Premio de México de Fórmula 1 con Alpine, el piloto argentino estará pendiente de lo que suceda en la Bombonera, donde Boca recibirá a River por el Superclásico en el Torneo Clausura 2026.
La coincidencia entre las dos competencias representa un problema para el pilarense, reconocido hincha xeneize, que no quiere perderse un partido tan importante para el equipo de sus amores. Consultado sobre cómo hará para conocer el desarrollo del encuentro mientras esté arriba del monoplaza, sorprendió con una ocurrencia durante una entrevista con Fox.
“Tremendo. No sé. Capaz pregunto por la radio cómo viene el partido. A ver si me dicen, le dejo a Stuart (su ingeniero, Barlow) el partido en el teléfono y que me vaya diciendo”, comentó entre risas. Aunque después descartó que su ingeniero pudiera encargarse efectivamente de esa tarea, dejó en claro que buscará alguna alternativa para mantenerse informado durante la jornada.
El cronograma le dará cierto margen: el Xeneize y el Millonario jugarán a las 15, mientras que el Gran Premio de México comenzará a las 17, ambos horarios de Argentina. De todas maneras, la preparación previa a la carrera limitará sus posibilidades de seguir el encuentro.
Los antecedentes de Colapinto con Boca y los Superclásicos
No será la primera vez que el piloto de Alpine deba combinar sus compromisos en la F1 con su pasión por el conjunto azul y oro. En septiembre de 2024, cuando todavía competía para Williams, el Superclásico coincidió con el Gran Premio de Singapur.
Después de la clasificación, se animó a pronosticar el resultado con una frase que rápidamente se viralizó: “Boquita va a ganar”. Sin embargo, aquella vez su deseo no se cumplió. River se impuso por 1-0 gracias al gol de Manuel Lanzini.
Un año después volvió a vivir una situación parecida, esta vez durante su participación en el Gran Premio de Brasil como piloto de Alpine. Antes del partido, manifestó su ilusión de ver ganar al conjunto azul y oro. “Con un 2-0 estoy contento. Mientras gane Boca, estamos bien. Mientras sea Boquita el que gane”, había expresado.
En aquella oportunidad sí pudo festejar: el Xeneize se quedó con el triunfo por 2-0, con tantos de Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel. Ahora, el pilarense de 23 años afrontará un nuevo desafío con la camiseta azul y oro presente en sus pensamientos.
¿Cuándo se juega el Superclásico entre Boca y River?
Boca y River se enfrentarán este domingo 1° de noviembre, desde las 15:00, en la Bombonera, por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026.
¿Cómo es el cronograma del Gran Premio de México?
Viernes 30 de octubre
- Práctica libre 1: 15.30 a 16.30.
- Práctica libre 2: 19 a 20.
Sábado 31 de octubre
- Práctica libre 3: 14.30 a 15.30.
- Clasificación: 18 a 19.
Domingo 1 de noviembre
- Carrera: 17.
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