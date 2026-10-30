Horror por una cuenta falsa del asesino de la Masacre de Flores: "Me seguía, fue morboso"

"Vi esos dos comentarios y no quise ver más, no seguí investigando. Sé que hay más porque me avisaron, pero no los busqué porque me hace mal", expresó Bagnato.

Los indignantes comentarios de la falsa cuenta de Fructuoso Álvarez González

El perfil en cuestión figuraba como una cuenta nueva y tenía una sola publicación, siete cuentas seguidas y una descripción que decía: "prestamos compra y venda de autos alquileres (sic)".

Entre los comentarios que publicó la persona detrás de la cuenta hizo referencia directa a la masacre de Flores y escribió: "eso me pasa por prestarle guita. Aunos secos... muy secos estaba y secos quedaron (sic)". La aberrante frase alude al incendio provocado por Fructuoso en la madrugada del 17 de febrero de 1994 que terminó con las vidas de los padres de Matías, José Bagnato (42) y Alicia Plaza (40), de sus hermanos Fernando (14) y Alejandro (9), y de Nicolás Borda (11), mientras dormían en su casa del barrio porteño de Flores.

El horrífico comentario haciendo mención a la masacre

En otro mensaje, hizo mención al consumo de cocaína y publicó: "Si yo también estaba ahí había tomado merca y quería la mía... denme la mía (sic)".

Otro de los comentarios publicados desde la cuenta

A raíz de esta situación, Bagnato solicitó la colaboración de sus seguidores para denunciar a la cuenta mencionada, la cual finalmente fue cerrada. "Compartí eso cuando hoy vi el segundo comentario que me apareció, ahí decidí hacer el posteo para que le bloqueen la cuenta", contó a este medio.

En su cuenta de Instagram, Matías publicó capturas de los dos comentarios y expresó: "Hay gente para todo!!! No soy de comentar estas cosas y trato de que no me afecten, pero esto es mucho ya".

El mensaje de Matías Bagnato

En el mismo mensaje, pidió ayuda para denunciar el perfil y expuso: "Veo que un gracioso se armó una cuenta con el nombre del asesino de mi familia y comenta las publicaciones. La verdad me cuesta entender que exista gente que haga bromas con esto".

"Lo que me falta es volver a vivir con miedo"

La situación tiene una particularidad adicional: existe otro perfil privado con el nombre de Fructuoso Álvarez González que corresponde a la cuenta original del asesino, la cual tiene 37 publicaciones, cuatro seguidores y sigue a 27 usuarios, pero permanece inactiva desde su muerte en abril de 2023.

La cuenta original de Fructuoso Álvarez González permanece inactiva

Consultado sobre quién podría estar detrás de la nueva cuenta, Bagnato sostuvo: "Entiendo que debe ser algún descerebrado, no creo que tenga que ver por el lado de su familia. No quiero darle más entidad, lo que me falta es volver a vivir con miedo".

Indicó además que no tiene previsto realizar una denuncia formal por la creación del aberrante perfil.