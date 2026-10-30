Horror por una cuenta falsa del asesino de la Masacre de Flores: "Me seguía, fue morboso"
Crearon un perfil de Instagram a nombre de Fructuoso Álvarez González. Matías Bagnato pidió que denuncien la cuenta y cuenta cómo lo afectó.
Una cuenta de Instagram creada con el nombre de Fructuoso Álvarez González, difunto asesino de la Masacre de Flores, generó indignación después de que publicara comentarios vinculados a los crímenes. Matías Bagnato, único sobreviviente del asesinato de su familia, descubrió el perfil y pidió ayuda para denunciarlo. En diálogo con minutouno.com, expresó su malestar por la situación.
Bagnato se enteró de la existencia del perfil en las últimas horas, casi sin quererlo, mientras miraba las interacciones de un video referido a la masacre y republicado en su propia cuenta. Más tarde, familiares y amigos también se comunicaron con él para advertirle sobre la situación.
"Lo descubrí mirando los comentarios en un reel de un creador de contenidos que hablaba sobre el caso. Cuando lo vi me revolvió todo mal, pero bueno, siempre existe gente para estas cosas", contó Bagnato este viernes ante la consulta de este medio.
La situación se volvió más escalofriante cuando se dio cuenta que la persona detrás del perfil no solo había comentado varias publicaciones, sino que también se había tomado el atrevimiento de seguirlo: "Me empezó a seguir, eso fue re morboso. Cuando entré al perfil y vi que me seguía sentí una cosa terrible", expuso Bagnato.
En ese sentido, precisó que la situación empeoró cuando descubrió que le había escrito más de una vez. "Hoy vi que había vuelto a escribir otro comentario, son todos referidos al tema de la serie", explicó en referencia al reciente documental que se estrenó en una plataforma de streaming.
"Vi esos dos comentarios y no quise ver más, no seguí investigando. Sé que hay más porque me avisaron, pero no los busqué porque me hace mal", expresó Bagnato.
Los indignantes comentarios de la falsa cuenta de Fructuoso Álvarez González
El perfil en cuestión figuraba como una cuenta nueva y tenía una sola publicación, siete cuentas seguidas y una descripción que decía: "prestamos compra y venda de autos alquileres (sic)".
Entre los comentarios que publicó la persona detrás de la cuenta hizo referencia directa a la masacre de Flores y escribió: "eso me pasa por prestarle guita. Aunos secos... muy secos estaba y secos quedaron (sic)". La aberrante frase alude al incendio provocado por Fructuoso en la madrugada del 17 de febrero de 1994 que terminó con las vidas de los padres de Matías, José Bagnato (42) y Alicia Plaza (40), de sus hermanos Fernando (14) y Alejandro (9), y de Nicolás Borda (11), mientras dormían en su casa del barrio porteño de Flores.
En otro mensaje, hizo mención al consumo de cocaína y publicó: "Si yo también estaba ahí había tomado merca y quería la mía... denme la mía (sic)".
A raíz de esta situación, Bagnato solicitó la colaboración de sus seguidores para denunciar a la cuenta mencionada, la cual finalmente fue cerrada. "Compartí eso cuando hoy vi el segundo comentario que me apareció, ahí decidí hacer el posteo para que le bloqueen la cuenta", contó a este medio.
En su cuenta de Instagram, Matías publicó capturas de los dos comentarios y expresó: "Hay gente para todo!!! No soy de comentar estas cosas y trato de que no me afecten, pero esto es mucho ya".
En el mismo mensaje, pidió ayuda para denunciar el perfil y expuso: "Veo que un gracioso se armó una cuenta con el nombre del asesino de mi familia y comenta las publicaciones. La verdad me cuesta entender que exista gente que haga bromas con esto".
"Lo que me falta es volver a vivir con miedo"
La situación tiene una particularidad adicional: existe otro perfil privado con el nombre de Fructuoso Álvarez González que corresponde a la cuenta original del asesino, la cual tiene 37 publicaciones, cuatro seguidores y sigue a 27 usuarios, pero permanece inactiva desde su muerte en abril de 2023.
Consultado sobre quién podría estar detrás de la nueva cuenta, Bagnato sostuvo: "Entiendo que debe ser algún descerebrado, no creo que tenga que ver por el lado de su familia. No quiero darle más entidad, lo que me falta es volver a vivir con miedo".
Indicó además que no tiene previsto realizar una denuncia formal por la creación del aberrante perfil.
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