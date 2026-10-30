El tarotista de River predijo qué pasará en el Superclásico: lanzó una inesperada advertencia
Can Tarot realizó una lectura de cartas antes del partido entre Boca y el Millonario en la Bombonera y aseguró que el Xeneize tendrá un penal a favor.
A pocos días de una nueva edición del Superclásico, las predicciones comenzaron a multiplicarse en las redes sociales. Esta vez, quien se animó a anticipar lo que sucederá en la Bombonera fue Can Tarot, conocido por sus lecturas vinculadas a River.
A través de su cuenta de X, el cartomante compartió su interpretación de las cartas y lanzó una advertencia que rápidamente llamó la atención: según su pronóstico, el Xeneize tendrá un penal a favor durante el encuentro.
Sin embargo, esa situación no necesariamente significaría una ventaja definitiva para el conjunto local. En su análisis, sostuvo que el equipo de la Ribera llega con mayor confianza y energías favorables, aunque el desgaste físico podría jugarle en contra durante el desarrollo del partido.
¿Quién ganaría el Superclásico, según Can Tarot?
En su vaticinio, el tarotista consideró que River tendrá una buena actuación en la cancha de su clásico rival y dejó una definición contundente sobre el posible resultado. Según su interpretación, si el encuentro termina con un ganador, será el Millonario, dirigido por Leonardo Ponzio.
De esta manera, descartó un triunfo del local, que buscará aprovechar a su gente para sumar tres puntos importantes en la pelea por la Tabla Anual. La predicción generó expectativa entre los hinchas, especialmente por la mención del penal que recibiría el Xeneize.
La advertencia del astrólogo de Boca ante River
Del otro lado también hubo una lectura previa al partido. Giorgio Armas, el astrólogo identificado con Boca, publicó su propia predicción sobre el enfrentamiento. A diferencia de Can Tarot, no se animó a señalar un ganador, aunque dejó una advertencia para el equipo azul y oro: deberá prestar especial atención al arbitraje.
Así, mientras los pronósticos se multiplican en la previa, la definición llegará dentro de la cancha, cuando Boca y River se enfrenten en una nueva edición del partido más importante del fútbol argentino.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario