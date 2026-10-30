El tarotista de River predijo qué pasará en el Superclásico: lanzó una inesperada advertencia

La advertencia del astrólogo de Boca ante River

Del otro lado también hubo una lectura previa al partido. Giorgio Armas, el astrólogo identificado con Boca, publicó su propia predicción sobre el enfrentamiento. A diferencia de Can Tarot, no se animó a señalar un ganador, aunque dejó una advertencia para el equipo azul y oro: deberá prestar especial atención al arbitraje.

Así, mientras los pronósticos se multiplican en la previa, la definición llegará dentro de la cancha, cuando Boca y River se enfrenten en una nueva edición del partido más importante del fútbol argentino.