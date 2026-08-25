Atento Boca: San Pablo piensa en Mauro Icardi para reemplazar a Jonathan Calleri

Mauro Icardi

Por eso, aunque San Pablo necesita un delantero y la situación de Calleri obliga a buscar soluciones, la operación tendría que atravesar primero una discusión económica muy importante. El interés, además, aparece en un momento deportivo delicado para el conjunto paulista. San Pablo lleva cuatro meses sin conseguir una victoria en el Brasileirao, suma 27 puntos y ocupa la decimotercera posición.

Durante cuatro temporadas, el goleador convirtió 77 goles en 134 partidos y consiguió seis títulos, números que explican por qué todavía genera interés en distintos mercados. Su intención, además, sería continuar en Europa. En las últimas semanas aparecieron diferentes clubes como posibles destinos, entre ellos Lazio y Fiorentina. También fueron vinculados con el argentino Olympiacos, Besiktas, Como y Real Betis.