Atento Boca: San Pablo piensa en Mauro Icardi para reemplazar a Jonathan Calleri
La lesión del delantero argentino encendió las alarmas en el conjunto brasileño, que tendría en carpeta al atacante de 33 años para afrontar los cuartos de final de la Copa Sudamericana.
El mercado de pases podría provocar un movimiento inesperado antes de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. San Pablo comenzó a analizar alternativas para reforzar su ataque después de la lesión sufrida por Jonathan Calleri y, según medios brasileños, uno de los nombres que apareció en escena es el de Mauro Icardi.
El delantero argentino se encuentra libre después de finalizar su vínculo con Galatasaray y todavía no definió dónde continuará su carrera. La posibilidad adquiere especial relevancia porque tendrá que enfrentarse con Boca en los cuartos de final del certamen continental. La serie está prevista para septiembre, con el primer partido en La Bombonera durante la semana del 9 y la revancha siete días después en el Morumbí.
El escenario cambió para el conjunto paulista después de lo ocurrido ante Chapecoense: Calleri sufrió una fuerte torcedura en el tobillo izquierdo durante la derrota por 1-0 y tuvo que abandonar el campo de juego a los 31 minutos. El atacante terminó visiblemente dolorido, con hielo sobre la zona afectada y dificultades para apoyar el pie.
Icardi aparece como una alternativa de jerarquía
Ante la incertidumbre por Calleri, medios brasileños comenzaron a mencionar a Icardi como una posibilidad para reforzar al Tricolor. El argentino representa una opción de enorme experiencia y jerarquía, aunque por el momento no existe confirmación de una negociación formal. Icardi está sin club desde finales de junio, cuando terminó su etapa en Galatasaray.
Esa condición facilita que cualquier equipo interesado pueda incorporarlo sin tener que pagar un traspaso, aunque su salario aparece como una dificultad considerable. Durante su etapa en Turquía, el delantero llegó a percibir alrededor de 10 millones de euros por temporada, una cifra que se encuentra muy por encima de lo que habitualmente pueden afrontar los clubes sudamericanos.
Por eso, aunque San Pablo necesita un delantero y la situación de Calleri obliga a buscar soluciones, la operación tendría que atravesar primero una discusión económica muy importante. El interés, además, aparece en un momento deportivo delicado para el conjunto paulista. San Pablo lleva cuatro meses sin conseguir una victoria en el Brasileirao, suma 27 puntos y ocupa la decimotercera posición.
Durante cuatro temporadas, el goleador convirtió 77 goles en 134 partidos y consiguió seis títulos, números que explican por qué todavía genera interés en distintos mercados. Su intención, además, sería continuar en Europa. En las últimas semanas aparecieron diferentes clubes como posibles destinos, entre ellos Lazio y Fiorentina. También fueron vinculados con el argentino Olympiacos, Besiktas, Como y Real Betis.
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