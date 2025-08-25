De la cancha al escenario: el inesperado giro en la vida de una promesa de River
De gran paso por las juveniles de Argentina, este exjugador formó una banda con su hermano y lanzó su primer álbum hace algunos meses. ¿De quién se trata?
El fútbol y la música tienen varios puntos en común, motivo por el cual logran fusionarse a la perfección. Juan Antonio es un ejemplo de como ambas pasiones pueden entrelazarse sin problemas: fue una de las grandes promesas de River, pero colgó los botines para formar su banda "Francia 98", proyecto que creó junto a su hermano.
Antes de consolidarse en la música, Antonio recorrió una destacada trayectoria como futbolista, defendiendo los colores de la Selección Argentina y clubes italianos. Sin embargo, siempre tuvo en mente la música, uno de sus hobbies que lo mantuvieron cerca de su tierra cuando estuvo de paso por el exterior.
Juan Antonio y su paso por el fútbol
Antonio inició su trayectoria futbolística en las divisiones juveniles de la Comisión de Actividades Infantiles (CAI). Su desempeño llamó la atención de Hugo Tocalli, quien lo convocó para integrar la Selección Argentina Sub-17 en el Sudamericano de Venezuela.
Gracias a su gran nivel, Antonio dio el salto a River, compartiendo vestuario con figuras como Ariel Ortega, Marcelo Gallardo y Radamel Falcao. Sin embargo, la falta de minutos en un plantel repleto de figuras lo obligó a buscar minutos en el exterior.
En 2010 comenzó su aventura europea en el Brescia Calcio de Italia, luego pasó al Parma y tras varios años dentro del verde césped decidió dejar el fútbol profesional para seguir su verdadera pasión: la música.
Su vida después del retiro
Después de colgar los botines, formó la banda “Francia 98” junto a su hermano y su primo. El primer gran salto fue el año pasado, cuando lanzó el primer álbum: "Buenas decisiones". Este proyecto no solo le permite estar cerca de su familia, sino que también seguir una de sus grandes pasiones.
