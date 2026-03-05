Atento mundo Boca: el agente de Miguel Merentiel le mandó un mensaje a Riquelme
El representante del goleador uruguayo contó que el delantero quiere retirarse en el Xeneize y admitió que le pidió al Presidente una mejora salarial “sin mucha suerte”.
Miguel Merentiel volvió al gol ante Lanús y su representante reveló que el delantero quiere retirarse en Boca. Además, contó que le pidió a Juan Román Riquelme una mejora salarial acorde a su presente, aunque reconoció que hasta ahora no tuvo respuesta favorable.
Bajo la presencia del presidente del Xeneize cómo visitante y en una cancha complicada, el delantero mostró su mejor versión frente al Granate. El delantero uruguayo marcó un doblete en la goleada y volvió a ser determinante en el ataque, en un contexto donde venía siendo cuestionado por su rendimiento.
Con contrato hasta diciembre de 2027, el oriundo de Paysandú no inició conversaciones formales para extender su vínculo, pero su representante, Marcelo Tejera, dio detalles de una charla que mantuvo con el presidente xeneize.
El pedido a Juan Román Riquelme y el deseo de retirarse en Boca
“Lo que le he pedido al presidente de Boca, sin tener mucha suerte, es una mejora salarial que esté a tono de lo que es Merentiel hoy en Boca”, expresó Tejera en diálogo con Minuto 1, programa radial de Uruguay.
El empresario también llevó tranquilidad a los hinchas al confirmar que el delantero no analiza una salida. “Miguel está demasiado cómodo en Boca” y “la intención no es salir”, aseguró, y agregó que “él dice que prefiere terminar su carrera allí”. Si bien reconoció que “ofertas por Merentiel hay todos los períodos de pases”, aclaró que ninguna logró seducirlo como el club de la Ribera, donde se siente contenido y protagonista.
En cuanto al vínculo con Riquelme, Tejera recordó que el presidente “tuvo una adoración por Merentiel porque de los jugadores que él trajo le dio muchas alegrías y también fue un negocio que le salió redondo. En su momento era el jugador adorado, hoy no lo sé en este momento”, enfatizó.
Merentiel, que alcanzó los 53 goles con la camiseta azul y oro, atraviesa un momento de reivindicación futbolística y, mientras su entorno busca una actualización salarial, su intención parece clara: seguir escribiendo su historia en Boca hasta el final de su carrera.
