Atento mundo Boca: el agente de Miguel Merentiel le mandó un mensaje a Riquelme

merentiel 1

En cuanto al vínculo con Riquelme, Tejera recordó que el presidente “tuvo una adoración por Merentiel porque de los jugadores que él trajo le dio muchas alegrías y también fue un negocio que le salió redondo. En su momento era el jugador adorado, hoy no lo sé en este momento”, enfatizó.

Merentiel, que alcanzó los 53 goles con la camiseta azul y oro, atraviesa un momento de reivindicación futbolística y, mientras su entorno busca una actualización salarial, su intención parece clara: seguir escribiendo su historia en Boca hasta el final de su carrera.